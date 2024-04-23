عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المتهمة الثانية بقضية طبيب النساء في الجيزة: «مكنتش أعرف إنها حامل»

عمليات إجهاض
عمليات إجهاض

تفاصيل وكواليس مثيرة في قضية طبيب النساء في الجيزة، خلال تحقيقات النيابة في القضية، كشفتها والدة فتاة الإجهـ ـاض والتي أجرى الطبيب لها إجهاضا داخل عيادته.

أقوال والدة فتاة الإجهـ ـاض في قضية طبيب النساء

قالت المتهمة الثانية في قضية طبيب النساء- والدة الفتاة- “يوم 3 ديسمبر 2023، الساعة 5 المغرب، والعملية كانت تاني يوم الساعة 11 الصبح، في العيادة بتاعت الدكتور في العمرانية، ومحدش كان معانا غير أنا وبنتي نور بس، والدكتور لما قالي ممكن تموت؛ قولت له اعمل العملية”.

وقالت والدة الفتاة- المتهمة الثانية- إنها شاهدت ابنتها نورا تنزف، وذهبت بها إلى طبيب في العمرانية- المتهم- وحينما كشف عليها؛ أخبرها أنها حامل في نهاية الشهر الخامس، وأن الجنين متوفى داخل الرحم.

وأكملت المتهمة في تحقيقات قضية طبيب النساء في الجيزة، “الدكتور قال لازم نعمل عملية وننزل الجنين قبل 24 ساعة، وإلا هتموت من النزيف، وقال إن العملية هتتكلف 10 آلاف جنيه، قولت له اعمل العملية، وفعلا حجز لبنتي في غرفة العمليات في الدور الأرضي، وأنا نزلت جبت الفلوس ورجعت اديتهاله”.

وتابعت المتهمة خلال تحقيقات قضية طبيب النساء في الجيزة، "عمل العملية ونزل الجنين، وبعدها أخدت بنتي، وفي العيادة ادوني الجنين في كيس أسود، ورحت وديت نورا بنتي عند أمي في العمرانية، وأخدت الكيس الأسود ودفنته جنب سور مدرسة في المنيب، مش فاكرة اسمها، وبعدها روحت بيتي، والشرطة قبضت عليا.

«مكنتش اعرف إن بنتي حامل أصلا».. بهذه الكلمات تابعت المتهمة في اعترافاتها، “بنتي ماظهرش عليها حاجة، وهي قالت لي إنها حامل من واحد كانت ماشية معاه وبتحبه، وإنه ميعرفش إنها حامل، ولما قولت للدكتور اعمل العملية؛ قالي إن العملية هتخليها مش بنت؛ عشان الغشاء بتاعها مطاطي، وهي دلوقتي بنت بنوت، لكن العملية هتخليها مش بنت”.

واختتمت المتهمة في قضية طبيب نساء الجيزة، “نورا خلصت العملية وكانت نايمة، وقعدوا على سرير لحد ما فاقت، وبعدها مشيت أنا وهي على بيت ستها، وروحت دفنت الجنين زي ما قولت”.

وقررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة طبيب نساء وتوليد شهير بالجيزة، لجلسة 20 مايو، في اتهامه بتحويل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض، وضبطه، عقب إجراء عملية إجهاض لإحدى السيدات حملت سفاحا.

وحملت القضية رقم 264 لسنة 2024 جنايات قسم الجيزة، وقيدت برقم 3 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار محمود غيطاس المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، والمتهمون في القضية هم: “صبحي ع. س” طبيب نساء وتوليد - “ن. أ” طالبة، “س. ج” و"م. أ" 25 سنة- عاطل.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول، في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية، تهمة، أنه حال كونه طبيبا؛ حوَّل عيادته إلى وكر لإجراء عمليات الإجهاض غير المشروعة.

طبيب النساء العمرانية تحقيقات النيابة طبيب نساء الجيزة طبيب نساء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

احتراق 7 سيارات و6 تكييفات إثر حريق في جراج عقار بالجمالية

موضوعات متعلقة

كانت فايقة وحاسة.. اعترافات مثيرة لـ طبيب نساء الجيزة المتهم بإجـ.هاض فتاة

لغز.. اعترافات والدة فتاة الإجهـ ـاض في قضية طبيب نساء الجيزة

علاقة محرمة بين ابنها وشقيقته.. حيثيات حبس البلوجر أم زياد

جنايات أمن الدولة تحيل 9 متهمين في قضية خلية العجوزة للمفتي

إمام المسجد قالي حرام.. انهيار ضحية رجل أعمال لتلفيق فضيحة أخلاقية لآخرين| خاص

للمسافرين.. حالة المرور على الطرق الصحراوية

تأجيل محاكمة 13 متهما بقضية خلية داعش كرداسة لـ جلسة 28 مايو

قرار جديد بشأن محاكمة المتهمين في خلية داعش قنا

ترشيحاتنا

ضربة قوية لتجار الدولار.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسل 65 مليون جنيه

وقعها اتحاد العمال.. تفاصيل أول اتفاقية مصرية تركية لدعم العمل النقابي المشترك

أحمد حسن يكشف مصير مباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة

24 ساعة صعبة.. طقس شديد الحرارة على محافظات مصر

المتهمة الثانية بقضية طبيب النساء في الجيزة: «مكنتش أعرف إنها حامل»

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 23 أبريل 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدرية طلبة تحتفل بحنة ابنتها وحفل الزفاف غدا .. صورة

سبب كل الأمراض .. تعرف على طرق تنظيف الجسم من السموم

سارة سلامة تثير ضجة بملابس ملفتة في أحدث ظهور| شاهد

حاجات موجودة حولينا تسبب مرض السرطان .. تفاصيل

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ