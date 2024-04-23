عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تعرف على اضطراب الغدد الصماء عند الأطفال.. استشارى يوضح

أعراض اضطراب الغدد
أعراض اضطراب الغدد الصماء عند الأطفال

اضطراب الغدد الصماء عند الأطفال هو حالة تتعلق بانخفاض نشاط الغدة الدرقية في الجسم، والتي تؤثر على وظيفة الغدة الدرقية في إفراز الهرمونات الدرقية بكميات غير كافية.

أوضح الدكتور يوسف على فريد استشارى الأطفال فى تصريحات خاصة لصدى البلد عن ما يعرف أيضًا هذا الاضطراب بتقصف الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية.

تراعي الضوابط والإرشادات| تعرف على شروط وضع امتحانات الثانوية العامة.. فيديو

بنك الشعب الصيني يثبت معدل الفائدة الرئيسي على الإقراض

 أسباب اضطراب الغدد الصماء عند الأطفال

قد تكون أسباب اضطراب الغدد الصماء عند الأطفال متنوعة، من بينها:

التهاب الغدة الدرقية الذي يسبب تلفًا للأنسجة الداخلية للغدة.
وجود خلل وراثي يؤثر على تكوين أو وظيفة الغدة الدرقية.
نقص إمداد اليود اللازم لإنتاج الهرمونات الدرقية.
عوامل خارجية مثل الإشعاع أو الإصابة بالأدوية التي تؤثر على وظيفة الغدة الدرقية.

أعراض اضطراب الغدد الصماء عند الأطفال 

تأخر في النمو والتطور الجسدي والعقلي.
تباطؤ في معدل ضربات القلب.
تعب وكسل غير عادي.
زيادة في الوزن رغم تناول كميات قليلة من الطعام.
جفاف الجلد وتقشره.
ضعف في الذاكرة وصعوبة التركيز.
تأثر على مستوى الهرمونات الجنسية والنمو الجنسي.
إذا كنت تشتبه في وجود اضطراب الغدد الصماء عند طفلك، يجب أن تستشير طبيب الأطفال أو طبيب الغدد الصماء، سيقوم الطبيب بإجراء الفحوصات اللازمة لتقييم وظيفة الغدة الدرقية وتحديد التشخيص والعلاج المناسب للحالة.

الغدد الغدد الصماء اضطراب الغدد الصماء إفراز الهرمونات الدرقية قصور الغدة الدرقية أسباب اضطراب الغدد الصماء عند الأطفال أعراض اضطراب الغدد الصماء عند الأطفال الجنسية النمو الجنسي الهرمونات الجنسية صعوبة التركيز ضعف في الذاكرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: تحذير بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.. وذروة الموجة غدا

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

بتراجع 20 جنيها للدجاج و3 جنيهات للبيض| شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين

استخدم التكييف في الحر ووفر فاتورة الكهرباء

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

شبانة: ما فعله زيزو طبيعي في كرة القدم.. ومستاء من الهجوم على فندق إقامة دريمز

50 مليون دولار.. فرج عامر يزف بشرى لناديي الأهلي والزمالك

توفيق السيد: غياب تقنية الفيديو أنقذ الأهلي.. وإيقاف محمود عاشور "قرار كارثي"

موضوعات متعلقة

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء الأيام البيض لشهر رجب.. ردد 10 كلمات تأتيك الخيرات من حيث لا تحتسب

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

في 30 ثانية فقط.. هذا العمل تحصد به أجر قيام أول ليلة من رجب

أول ليلة من رجب 2024 بدأت الآن.. ردد دعاءها المستجاب.. واغتنمها بـ8 أعمال

خمس ليال لا ترد فيهن دعوة.. إحداها اقتربت فاغتنمها بهذه الأدعية

حكاية التعليم المفتوح وتحويله من شهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬إلى‭ ‬مهنية

قرار نهائى .. هل يعود نظام التعليم المفتوح

ترشيحاتنا

متحدث العمل: تعيين ما يقارب 14 ألفا من ذوي الهمم منذ بداية 2023

عدلي القيعي أمام المحكمة بتهمة سب وقذف رئيس نادي بيراميدز

روسيا تعلن إسقاط 4 صواريخ أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود

بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية فساد الري

شبانة: ما فعله زيزو طبيعي في كرة القدم.. ومستاء من الهجوم على فندق إقامة دريمز

أنا مُوتّ مرتين| أول تعليق من أكرم السعدني بعد سقوطه في مطار هيثرو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاة ممرضة داخل مستشفى طنطا بسكتة قلبية|جمال شعبان: كانت ترتدي ثياب الفخر

خلي بالك عشان تحافظ على بيتك.. أخطاء صغيرة تدمر الزواج

ذروة الحر| تفاصيل أصعب 48 ساعة في الربيع.. والأرصاد تحذر من ضربات الشمس

رغم موافقة نقابة الموسيقيين.. لماذا ألغي حفل الرابر الأمريكي كاني ويست في مصر؟

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ