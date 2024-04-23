تعرف على اضطراب الغدد الصماء عند الأطفال.. استشارى يوضح

اضطراب الغدد الصماء عند الأطفال هو حالة تتعلق بانخفاض نشاط الغدة الدرقية في الجسم، والتي تؤثر على وظيفة الغدة الدرقية في إفراز الهرمونات الدرقية بكميات غير كافية.

أوضح الدكتور يوسف على فريد استشارى الأطفال فى تصريحات خاصة لصدى البلد عن ما يعرف أيضًا هذا الاضطراب بتقصف الغدة الدرقية أو قصور الغدة الدرقية.

أسباب اضطراب الغدد الصماء عند الأطفال

قد تكون أسباب اضطراب الغدد الصماء عند الأطفال متنوعة، من بينها:

التهاب الغدة الدرقية الذي يسبب تلفًا للأنسجة الداخلية للغدة.

وجود خلل وراثي يؤثر على تكوين أو وظيفة الغدة الدرقية.

نقص إمداد اليود اللازم لإنتاج الهرمونات الدرقية.

عوامل خارجية مثل الإشعاع أو الإصابة بالأدوية التي تؤثر على وظيفة الغدة الدرقية.

أعراض اضطراب الغدد الصماء عند الأطفال

تأخر في النمو والتطور الجسدي والعقلي.

تباطؤ في معدل ضربات القلب.

تعب وكسل غير عادي.

زيادة في الوزن رغم تناول كميات قليلة من الطعام.

جفاف الجلد وتقشره.

ضعف في الذاكرة وصعوبة التركيز.

تأثر على مستوى الهرمونات الجنسية والنمو الجنسي.

إذا كنت تشتبه في وجود اضطراب الغدد الصماء عند طفلك، يجب أن تستشير طبيب الأطفال أو طبيب الغدد الصماء، سيقوم الطبيب بإجراء الفحوصات اللازمة لتقييم وظيفة الغدة الدرقية وتحديد التشخيص والعلاج المناسب للحالة.