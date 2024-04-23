عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تراعي الضوابط والإرشادات| تعرف على شروط وضع امتحانات الثانوية العامة.. فيديو

الثانوية العامة
الثانوية العامة

قال باسم هوله المنتدب بالمركز القومي لـ الامتحانات سابقا، إن امتحان الثانوية العامة يحدد مستقبل الطالب والمجتمع يحتاج لطالب مجتهد يمتلك قدرات علمية والكفاءة يحمل قيم المواطنة والتسامح ويحمل مسؤولية الوطن.

وأضاف «هوله» خلال لقائه في برنامج مصر جديدة على قناة etc، أن امتحانات الثانوية العامة تراعي مواصفات الورقة الامتحانية من المركز القومي للامتحانات والتي تراعي أسئلة الفهم والتذكر والتطبيق والتحليل والإبداع والمستويات العليا، و تراعى الضوابط والإرشادات والشروط بحيث تكون الألفاظ المستخدمة واضحة ودقيقة ومهذبة والبعد عن الدين والسياسة.

وأشار المنتدب بالمركز القومي لـ الامتحانات سابقا، إلى أن كتاب الوزارة يحمل نموذج اجابة الامتحان وأن رأس السؤال فقط مختلف عن أسئلة الوزارة. والأسئلة المقالية يمكن أن ترفع نسب النجاح و ورفع الدرجات.

الامتحانات باسم هوله امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة اجابة الامتحان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

عرس جماعي.. رئيس الإمارات يحتفل بزفاف ابنته ضمن أفراح آل نهيان

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

بتراجع 20 جنيها للدجاج و3 جنيهات للبيض| شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين

50 مليون دولار.. فرج عامر يزف بشرى لناديي الأهلي والزمالك

مفاجآت بقائمة مازيمبي.. حتحوت يزف بشرى لجمهور الأهلي

مش الخطيب.. الغندور: هؤلاء اللاعبون هم الأسطورة

احتراق 7 سيارات و6 تكييفات إثر حريق في جراج عقار بالجمالية

ترشيحاتنا

تفاصيل أزمة الأهلي وإنبي في دوري الشباب بسبب تزوير لاعب المصري البورسعيدي

تعليق مثير لـ حتحوت على تحريض زيزو لجمهور الزمالك بلقاء دريمز

اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالفئات الأقل دخلا

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في أريحا

مفاجآت بقائمة مازيمبي.. حتحوت يزف بشرى لجمهور الأهلي

استقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. ومحلل فلسطيني: تؤكد فشل الحرب على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسعر مفاجأة وبإمكانيات عصرية.. سامسونج تطرح هاتف جالاكسي C55

بالخلطة السرية .. طريقة عمل الفراخ المشوية في الفرن

طبيبة تكشف مفاجأة عن نوع سمك منتشر بالأسواق

سامسونج تستبدل شاشات هواتفها بعد شكوى الكثير من العلماء فما القصة؟

فيديو

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ