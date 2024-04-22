خبير تعليمي يقدم نصائح للطلاب والطريقة الأفضل لحل الامتحانات.. فيديو

قدم محمد أبو الفتوح كبير معلمين والخبير التعليمي نصائح ذهبية للطلاب مع اقتراب الامتحانات، مؤكدا أن الإلمام بالمنهج الدراسي ودراسته دراسة جيدة من أهم متطلبات النجاح في الامتحان.

وأضاف أبو الفتوح في مقابلة حصرية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc، أن التركيز وقراءة السؤال جيدا وفهمه، والنوم الجيد، وعدم القلق والتوتر والضغط على الطالب اهم اسباب النجاح.

أوضح الخبير التعليمي أن طريقة الإجابة الصحيحة في الامتحان هي الإجابة عن كل الأسئلة التي تعرف اجابتها ثم حل بقية الأسئلة تدريجياً ، ولا يترك أي سؤال دون إجابة ربما وفق وجانبه الصواب.

