برلماني: حصول مصر على عضوية الدواء الأفريقية تقدير كبير من القارة السمراء

اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب إعلان هيئة الدواء المصرية حصول مصر على عضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية ممثلة عن إقليم الساحل والصحراء حيث تم الإعلان عن ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الثالث لمؤتمر الدول الأطراف بالوكالة بمثابة خطوة مهمة لتعميق التعاون بين مصر ومختلف الدول الأفريقية في التعاون الدوائي وتقدير كبير من القاهرة السمراء للقاهرة والدور التاريخي والمحوري الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للدول الأفريقية.



وقال " سليم " في بيان له أصدره اليوم : إن الدواء المصري يحظى بثقة كبيرة داخل مختلف الدول الأفريقية نظراً لجودته وانخفاض سعره مقارنه بالدول الأخرى معلناً اتفاقه التام مع تأكيد هيئة الدواء المصرية على أن هذا النجاح جاء نتيجة للتعاون المثمر بين هيئة الدواء المصرية ووزارتي الصحة والسكان والخارجية المصرية.

وأعرب الدكتور محمد سليم عن ثقته التامة في قدرة مصر على مضاعفة صادراتها من مختلف الأصناف الدوائية إلى دول القارة السمراء مؤكداً أن مصر أصبحت مؤهلة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون مركز إقليمي كبير في الصناعات الدوائية خاصة أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف.

وانضم لعضوية المجلس الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، عن مقعد Bioethics ممثلًا عن إقليم الساحل والصحراء (سين صاد) بناءً على التنسيق بين هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة.



وأعربت الهيئة عن سعادتها بالثقة التي يتمتع بها النظام الدوائي المصري داخل القارة الأفريقية، وأن ذلك يأتي نتيجة للجهود التي بذلتها الهيئة منذ إنشائها لدعم الشفافية والرقابة بسوق الدواء المصري، والحصول على اعتمادات دولية متميزة، والعمل وفق أحدث النظم المرجعية الدولية.

كما أكدت الهيئة التزامها نحو تطوير النظام الرقابي الأفريقي، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الأشقاء داخل القارة؛ وذلك بهدف حماية المواطن الأفريقي من الأوبئة والجوائح المحتملة، كذلك تعزيز الصحة العامة من خلال توفير دواء آمن وبجودة وفاعلية عالية داخل القارة الإفريقية.



جدير بالذكر أن وكالة الدواء الأفريقية تهدف إلى تحسين الوصول إلى منتجات طبية آمنة وفعالة وعالية الجودة في أفريقيا.

وقد جاء ذلك في إطار سعي الدولة المصرية إلى تحقيق التكامل الأفريقي في القطاع الدوائي، وتنفيذ التكليفات الرئاسية بدعم التواصل ونفاذ الأدوية المصرية داخل القارة السمراء، والعمل على توطين احتياجات القارة من المستحضرات والمستلزمات الطبية، وكذلك المستحضرات الحيوية.

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