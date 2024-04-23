عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: حصول مصر على عضوية الدواء الأفريقية تقدير كبير من القارة السمراء

محمد سليم عضو مجلس
محمد سليم عضو مجلس النواب

اعتبر الدكتور محمد سليم وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب إعلان هيئة الدواء المصرية حصول مصر على عضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية ممثلة عن إقليم الساحل والصحراء حيث تم الإعلان عن ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الثالث لمؤتمر الدول الأطراف بالوكالة بمثابة خطوة مهمة لتعميق التعاون بين مصر ومختلف الدول الأفريقية في التعاون الدوائي وتقدير كبير من القاهرة السمراء للقاهرة والدور التاريخي والمحوري الذى يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للدول الأفريقية.


وقال " سليم " في بيان له أصدره اليوم : إن الدواء المصري يحظى بثقة كبيرة داخل مختلف الدول الأفريقية نظراً لجودته وانخفاض سعره مقارنه بالدول الأخرى معلناً اتفاقه التام مع تأكيد هيئة الدواء المصرية على أن هذا النجاح جاء نتيجة للتعاون المثمر بين هيئة الدواء المصرية ووزارتي الصحة والسكان والخارجية المصرية.
وأعرب الدكتور محمد سليم عن ثقته التامة في قدرة مصر على مضاعفة صادراتها من مختلف الأصناف الدوائية إلى دول القارة السمراء مؤكداً أن مصر أصبحت مؤهلة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون مركز إقليمي كبير في الصناعات الدوائية خاصة أن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف.

وانضم لعضوية المجلس الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، عن مقعد Bioethics ممثلًا عن إقليم الساحل والصحراء (سين صاد) بناءً على التنسيق بين هيئة الدواء المصرية ووزارة الصحة.


وأعربت الهيئة عن سعادتها بالثقة التي يتمتع بها النظام الدوائي المصري داخل القارة الأفريقية، وأن ذلك يأتي نتيجة للجهود التي بذلتها الهيئة منذ إنشائها لدعم الشفافية والرقابة بسوق الدواء المصري، والحصول على اعتمادات دولية متميزة، والعمل وفق أحدث النظم المرجعية الدولية.

كما أكدت الهيئة التزامها نحو تطوير النظام الرقابي الأفريقي، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع الأشقاء داخل القارة؛ وذلك بهدف حماية المواطن الأفريقي من الأوبئة والجوائح المحتملة، كذلك تعزيز الصحة العامة من خلال توفير دواء آمن وبجودة وفاعلية عالية داخل القارة الإفريقية.


جدير بالذكر أن وكالة الدواء الأفريقية تهدف إلى تحسين الوصول إلى منتجات طبية آمنة وفعالة وعالية الجودة في أفريقيا.

وقد جاء ذلك في إطار سعي الدولة المصرية إلى تحقيق التكامل الأفريقي في القطاع الدوائي، وتنفيذ التكليفات الرئاسية بدعم التواصل ونفاذ الأدوية المصرية داخل القارة السمراء، والعمل على توطين احتياجات القارة من المستحضرات والمستلزمات الطبية، وكذلك المستحضرات الحيوية.

محمد سليم هيئة الدواء مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

بتراجع 20 جنيها للدجاج و3 جنيهات للبيض| شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

بداية التوقيت الصيفي تزامنا مع تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال الجمعة المقبلة

شبانة: ما فعله زيزو طبيعي في كرة القدم.. ومستاء من الهجوم على فندق إقامة دريمز

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

50 مليون دولار.. فرج عامر يزف بشرى لناديي الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

المتحدث الرئاسي ينشر فيديو وضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول

هيئة قناة السويس تنقذ سفينة و طاقمها من الغرق بشاطئ بورسعيد

النواب يوافق على قرار رئيس الجمهورية بشأن منحة البنك الدولي لتحسين إدارة النفايات الإلكترونية

صدمة داخل الأمم المتحدة من تدمير مستشفيي ناصر والشفاء في غزة

أمن القاهرة يكشف لغز بلاغات سرقة ويضبط الجناة والمسروقات

حجاج: إدارة بتروجت لم تفاوض سيد عيد لتجديد عقده


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رانيا يوسف تثير الجدل بأحدث إطلالاتها

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

استيراد 500 ألف طن| هبوط جديد في أسعار السكر والأرز والزيت.. اعرف التسعيرة

ملكات جمال.. شاهد شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وتشعل السوشيال ميديا

فيديو

الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ