11 ألف جنيه شهريا .. فرص عمل لن تعوض | تفاصيل

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلى الحصول على فرص فى سوق العمل .



وظائف وزارة الشباب والرياضة



فرص عمل عديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.



وتتوافر فرص عمل الشباب والرياضة في أحد المطاعم برواتب مجزية للشباب والخريجين، مع ضرورة توافر بعض الشروط في المتقدمين.

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة



وتتضمن التخصصات المطلوبة ضمن اعلان وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية أن الوظائف والتخصصات المطلوبة ما يلي :-



- مدير فرع خبرة في مجال الفاست فود - الحد الأقصى للسن 45 سنة - الراتب صافي 11 ألفا و500 جنيه.

- مساعد مدير خبرة في مجال الفاست فود - الحد الأقصى للسن 40 سنة - الراتب صافي 9 آلاف جنيه.

- الحاجة إلى عضو فريق مطعم الراتب صافي 5 آلاف جنيه - خبرة أو بدون.

- بارستا خبرة 3 سنوات

- دليفري

- شيفات بيتزا

- مساعد شيف بيتزا

- عمال إنتاج مكان العمل في العبور.

- تتوفر فرص العمل فى القاهرة/ الجيزة/ التجمعات/ مدينتي/ الشروق/ الساحل الشمالي.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

- جميع المؤهلات متوسط/ عالٍ.

- الحد الأقصى للسن: 35 سنة لباقي الوظائف.

- موقف واضح من التجنيد

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

- 5 آلاف ويصل إلى 11 ألفا و500 للمديرين.

- حافز كل 4 أشهر من 1500 إلى 2000 جنيه حسب كل وظيفة.

- الإضافي+ الحافز الشهري.

- توفير سكن لفرع الساحل الشمالي.

- تأمينات طبية واجتماعية.

- فرص للترقي بعد 6 أشهر.

- إجازات سنوية.

- تدريب مدفوع الأجر

طريقة التقديم علي فرص العمل المتاحة

وتتوافر فرص العمل في اليوم التوظيفي المفتوح لشركة تعمل فى مجال المطاعم، العنوان 60 ش عبد الله العربي - الحي السابع مدينة نصر، الدور الرابع بجوار سيارات الزاملي حيث يقام اليوم التوظيفي يوم الأحد المقبل، من الساعة 11 صباحا حتى 4 مساء.