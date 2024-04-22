بنك مصر يعلن عن فرص عمل لحديثي التخرج أقل من 28 عاما بمرتبات مجزية.. خريجو هذه الأعوام

يسعي حديثو التخرج بمجرد الحصول علي الشهادة الجامعية إلي البحث على فرص عمل والاستعداد لسوق العمل وعليه هناك العديد من الوظائف الشاغرة التي توفرها البنوك للخريجين والتي من بينها وظائف بنك مصر.

وفي هذا الصدد، أعلن بنك مصر، عن توافر فرصة عمل وحاجته إلى موظفين جدد من الشباب حديثي التخرج أقل من 28 عام خريجين أعوام (2021/2022/2023).

وأوضح بنك مصر عبر حسابة الرسمي على موقع LinkedIn، عن الشروط والمؤهلات المطلوبة، والتي نستعرضها معكم فيما يلي:

بنك مصر يوفر فرصة عمل للخريجين

وهناك العديد من المهام والمسؤوليات الوظيفية، ومنها: خدمة العملاء من خلال استكمال معاملات الحساب، وتنفيذ مجموعة متنوعة من المعاملات والخدمات التي تشمل قبول المدفوعات لأنواع مختلفة من الحسابات، وصرف الشيكات، والتحقق من أرصدة الحسابات، وتحويل الأموال.

والتأكد من موازنة درج النقود مع ورقة التسوية واسترداد أي نقص/زيادة، وتقديم الخدمات لجميع العملاء لضمان المستوى الأمثل لرضا العملاء وحل جميع المشكلات، كما يتم يحدد الفرص لتنمية العلاقات مع العملاء من خلال عملية البيع المنضبطة، والعمل على تحقيق الخطة المستهدفة للفرع، وتوجيه العملاء لاستخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية المختلفة.

وأما عن المؤهلات والخبرات المطلوبة التي يطلبها بنك مصر، فجاءت كالتالي:

- سكان جنوب سيناء فقط أو القادرين على السفر

- خبرة من 0 إلى 3 سنوات

- درجة البكالوريوس من أي جامعة معتمدة

التقدير: جيد فما فوق

- حديثي التخرج لعام (2021/2022/2023)

- ليكون العمر: الحد الأقصى 28

- ويشترط عدم وجود أقارب يعملون في بنك مصر

بنك القاهرة يعلن حاجته إلى موظفين

وفي السياق نفسه، أعلن بنك القاهرة، عن توافر وظائف خالية وحاجته إلى موظفين جدد للعمل ضمن فريق البنك.

وأوضح البنك عبر حسابة الرسمي على موقع LinkedIn، عن الشروط والمؤهلات المطلوبة، والتي نستعرضها معكم فيما يلي:

كما وضع سياسات وبرامج لتعزيز العلاقات البناءة بين الموظفين والتزامهم بالعمل داخل البنك، بما يضمن تحقيق أهداف تلك البرامج بفعالية وكفاءة، وتعزيز العمل الجماعي وروح الفريق بين جميع الموظفين من خلال وضع السياسات وخطط العمل الجماعية التي تعزز العلامة التجارية لصاحب العمل.

ويتم جمع البيانات وملاحظات الموظفين وتحليل النتائج لوضع خطط للمشاركة الفعالة للموظفين وزيادة الالتزام بالعمل داخل البنك، وتحديد المخاطر والعقبات التي قد تواجه الموظفين ووضع خطط عمل مناسبة وفعالة تهدف إلى التقليل من تلك المخاطر والعقبات.

والمساعدة في تطوير وتنفيذ البرامج لتعزيز العمل الجماعي وروح الفريق وقبول الآخرين، والمشاركة في حل مشكلات علاقات الموظفين المعقدة بالتنسيق مع مجموعة الموارد البشرية، وتقديم التوجيه والمشورة للموظفين بشأن قضايا علاقات الموظفين وممارسات مكان العمل، ويتم التواصل مع الموظفين في أقسام البنك المختلفة من خلال تلقي استفساراتهم ومقترحاتهم وتقييمها والرد عليها بشكل مناسب، ومواكبة الاتجاهات الجديدة في علاقات الموظفين واللوائح والمتطلبات القانونية لتطوير اللوائح والسياسات المصرفية ذات الصلة.

ويتم تطوير الاتصالات الداخلية للموارد البشرية وتقديمها بشكل واضح وفي الوقت المناسب وبفعالية، ويتم وضع خطط عمل وجداول زمنية محددة للاتصالات الداخلية التي تساعد على تطوير بيئة العمل وتشجيع المشاركة وتحقيق النتائج، وإدارة جميع الاستطلاعات الداخلية، مثل استطلاع مشاركة الموظفين، وتحليل النتائج، وتطوير ومراقبة خطط العمل ذات الصلة، ويتم وضع خطط عمل مستمرة لتحسين بيئة العمل بهدف تعزيز كفاءة وإنتاجية وأداء الموظفين، وإدارة وتطوير وتحديث برامج مشاركة الموظفين بشكل مستمر للوصول إلى جميع الموظفين، مما يضمن زيادة المشاركة من خلال وسائل مختلفة.

كما يتم إطلاع الموظفين بشكل مستمر على الأخبار والأحداث الهامة المتعلقة بأنشطة الموارد البشرية من خلال قنوات الاتصال المختلفة، والعمل على برامج وأنشطة داخلية وخارجية تعزز صورة وعلامة BDC في القطاع المصرفي لتصبح "صاحب العمل المفضل"، بهدف جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها وتقليل معدلات دوران الموظفين.

وسوف نرصد لكم المؤهلات والخبرات المطلوبة لأحدث وظائف بنك القاهرة 2024، والتي جاءت كالتالي:

- شهادة جامعية في مجال ذي صلة.

- سنوات الخبرة: 7-10 سنوات من الخبرة في نفس المجال، منها 3 سنوات على الأقل في وظيفة إشرافية.

- الشهادات: الأفضلية للحصول على شهادات متخصصة في مجال الموارد البشرية/ إدارة الأعمال.