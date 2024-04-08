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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لهذه المناسبة .. مزايا وعروض مجانية من بنك مصر لكل عملائه

صدى البلد



انطلاقاً من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة، اعلن بنك مصر عن اعتزامه الاستمرار في تقديم العديد من المزايا والعروض المجانية بمناسبة "اليوم العربي للشمول المالي " والتي يرعاها،  البنك المركزي المصري،في الفترة من 1 حتى 30 من إبريل الجاري، معتبرا أنها تتوافق مع جهود الدولة نحو تحقيق الشمول المالي و رؤية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة 
تتضمن إجراءات البنك وفقا لتقرير صادرعنه، تمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، ومنها على سبيل المثال حسابات التوفير، والحسابات الجارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، والتمويل والائتمان، مجانية وبدون رسوم.
ويحرص البنك على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التي تخدم كافة العملاء وبخاصة المرأة والشباب، بإعتبارهم الفئة الأكبر في المجتمع، طوال مدة الفعاليات ، موضحا أنه يتيح العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية بمناسبة "اليوم العربي للشمول المالي " .
تتضمن الخدمات فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحسابات، وإمكانية الحصول على بطاقة ميزة المدفوعة مقدما معفاة من مصاريف الإصدار .
و يمكن فتح حسابات" المنجز"  الجاري والتوفيرلدعم الشمول المالي والأنشطة الاقتصادية   مع الاعفاء من المصروفات الخاصة بفتح الحساب وكذا الحد الأدنى لفتح الحساب ، واعفاء بطاقة ميزة للخصم الفوري المرتبطة بحسابات " المنجز"  من مصاريف الإصدار ، وعند الاشتراك في محفظة بنك مصر الإلكترونيةBM Walletوتفعيلها، يتم استرداد 20% من الحركة المالية الأولي خلال فترة الفاعلية مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.
هذا كما يقوم البنك بتقديم العديد من المزايا والعروض الترويجية الأخرىومنها اصدار البطاقة المدفوعة مقدما TEENS  ضمن برنامج الشباب للعملاء الأقل من 16 سنة، و إصدار بطاقة BM مجاناً من سن 16 عاماً إلى 21 عاماً، وفتح الحسابات مجاناً دون اشتراط موافقة ولى الأمر.
و إتاحة فتح حسابات الشباب للعملاء من سن 21 عاماً إلى 35 عاماً مع إصدار بطاقة الخصم الفوري GO card مجاناً، وتعد تلك الحسابات والبطاقات ضمن برنامج الشباب المتاح بكافة فروع البنك والذي يقدم العديد من المزايا لعملائه
وأشار إلى الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقات الائتمانية في حالة الحصول على قرض شخصي / مرابحة بالوكالة من البنك .إلى جانب تواجد موظفي البنك خارج الفروع بالعديد من أماكن التجمعات في كافة المحافظات،مثل الجامعات – المدارس – النوادي الرياضية – مراكز الشباب – المولات التجارية وغيرها خلال فترة الفعالية، للترويجلمنتجات وخدمات البنك.
ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر يحرص دائما على المشاركة في كافة المبادرات والحملات التي يطلقها البنك المركزي المصري وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالي، وكذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة وتدعيم رواد الأعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر، مما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة الأفراد
و يعتبر بنك مصر  من أوائل البنوك التي ساهمت في التثقيف والشمول المالي منذ إطلاقه بمصر عام 2014 تحت رعاية البنك المركزي المصري، هذا إلى جانب تبني عدة برامج للتثقيف والشمول المالي، منها على سبيل المثال دعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة "رواد النيل" تحت رعاية البنك المركزي المصري.
و يعمل البنك بكامل طاقته لتطوير واستحداث المنتجات المصرفية التي تناسب كافة الفئات العمرية وبما يتماشى مع التطور التكنولوجي الحالي، لمواكبة تطلعات العملاء وكذلك مراعاة كافةالفئات سعياً لتضمينهم وتحقيق الشمول المالي  .

البنك المركزي المصري التنمية المستدامة الحسابات الجارية الخدمات المصرفية الخدمات المالية

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