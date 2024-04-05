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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

أعلى عائد.. شهادات جديدة من بنكي الأهلي ومصر| 375 ألف جنيه هدية

صدى البلد

أعلنت كبرى البنوك الحكومية في مصر، بنك الأهلي وبنك مصر، عن إصدار شهادات استثمار جديدة بعائد مرتفع يبلغ 30% على مدى ثلاث سنوات.

 تتميز هذه الشهادات بعائد ثابت متناقص يصرف سنويًا، حيث يتم صرف 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة.

شهادات الـ 30%

تتوفر فئات شهادات الـ30% الجديدة في بنكي مصر والأهلي للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين والأجانب، وتبدأ قيمة الاستثمار من 1000 جنيه ومضاعفاتها. يتم احتساب المدة الاستثمارية اعتبارًا من يوم العمل التالي لعملية الشراء.

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بالنسبة لطرق الحصول على الشهادات الجديدة، يمكن للعملاء شرائها من خلال الإنترنت والموبايل البنكي BM Online.

بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي الخاصة ببنك مصر. يتيح هذا النظام الجديد للمستثمرين الوصول إلى الشهادات بسهولة ويسر، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا المصرفية الحديثة.

يشكل إصدار بنكي الأهلي ومصر لشهادات الاستثمار بعائد 30% خطوة إيجابية في توفير فرص استثمار جديدة، وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للبنكين الحكوميين في مصر.

مدة كسر شهادات الـ 30 %

وفقًا لقواعد البنوك، يتطلب استرداد الشهادة انتظار مدة لا تقل عن 6 أشهر من اليوم التالي لتاريخ الشراء. ومن ثم يمكن استرداد الشهادة قبل نهاية المدة، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المحددة من قبل كل بنك.

لمعرفة كيفية الحصول على عائد قدره 375 ألف جنيه من شهادات الـ30% الجديدة، يمكن للمستثمر شراء شهادة بقيمة 500 ألف جنيه. 

وفي السنة الأولى، يحصل صاحب الشهادة على عائد قدره 150 ألف جنيه (30% من 500 ألف جنيه).

وفي السنة الثانية، يكون العائد 125 ألف جنيه (25% من 500 ألف جنيه)، وفي السنة الثالثة، يكون العائد 100 ألف جنيه (20% من 500 ألف جنيه). وبالتالي، يصل إجمالي العائد على مدار ثلاث سنوات إلى 375 ألف جنيه.

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