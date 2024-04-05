البنك المركزي: إجازة العاملين بالجهاز المصرفي 5 أيام بمناسبة عيد الفطر.. تفاصيل

قرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالجهاز المصرفي اعتبارا من آلثلاثاء المقبل ولمدة 5ايام بمناسبة احتفالات عيد الفطر.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي اليوم أنه من المقرر عودة العاملين في الجهاز المصرفي صباح الاثنين من الأسبوع التالي له.

وتتضمن فترة الاجازة وفقا لتقرير البنك المركزي من 9 ابريل حتي 14 من نفس الشهر .

وكشفت مصادر مطلعة لصدي البلد عن تعهد البنوك باتاحة اوراق النقد الجديداخل ماكينات الصراف الالي ATM علي مستوي فروعها المنتشرة بمدن ومناطق الجمهورية لتلبية طلبات المواطنين والعملاء في فترات العيد .

وتعتزم البنوك تشكيل غرف عمليات مستقلة بكل بنك لمتابعة مستويات الخدمات المقدمة للجمهور خلال فترات الاعياد والتي تتزامن مع عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن ابريل الجاري .