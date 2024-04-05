تعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 5 أبريل 2024

ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك العاملة في مصر اليوم الجمعه 4 ابريل 2024 ، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر 47.32 للشراء، 47.42 جنيه للبيع، أما في بنك قناة السويس وبنك القاهرة سجل 47.33 للشراء، 47.43 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

47.32 جنيه للشراء.

47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

47.34 جنيه للشراء.

47.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

47.32 جنيها للشراء.

47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

47.32 جنيها للشراء.

47.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

47.33 جنيه للشراء.

47.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي

47.35 جنيه للشراء.

47.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

47.33 جنيه للشراء.

47.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

47.30 جنيه للشراء.

47.40 جنيه للبيع.