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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بفستان لافت.. نهى عابدين تثير الجدل بقوام ممشوق

نهى عابدين
نهى عابدين

شاركت الفنانة نهى عابدين، جمهورها عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام بصورة جديدة.

وظهرت نهى بإطلالة مثيرة مرتدية فستانا باللون الأسود كشف عن قوامها الممشوق.

وتتميز نهى عابدين ، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد نهى عابدين، في أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة على كتفيها.

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IMG_0209
الفنانة نهى عابدين نهى عاب نهى عابدين

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