بفستان حمالات.. مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها من دبي

نشرت المذيعة مي حلمي صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت مي حلمي في الصور، بإطلالة أنيقة وجريئة مرتدية فستانا حمالات باللون الأسود ونسقت معه حذاء ذات الكعب العالى بنفس اللون .

ولفتت مي حلمي الأنظار في الصور بفيلر الشفايف و بإطلالتها الجريئة، ووضعت لمسات من الماكياج لتبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الأشقر منسدلا على كتفيها.

وتحرص مى حلمى على مشاركة جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرزالصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

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