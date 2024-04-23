ماتت في الفرح.. عروس برازيلية تفارق الحياة ليلة العمر بطريقة غريبة

تسببت عروس برازيلية في حالة حزن كبيرة على السوشيال ميديا، حتى وصلت قصتها للبلاد الشرقية.

وفقا لأحد المواقع “ توفيت عروس برازيلية أثناء حفل زفافها أمام أعين المعازيم عن عمر 38 عاما وهى فى نفس الوقت أم لخمسة أطفال”.

العروس تدعى إليسانجيلا جزانو وكانت سعيدة بإتمام مراسم الزواج ولكنها أثناء الرقص بالقرب من حمام السباحة فقدت توازنها وسقطت في المياه.

ولم يتمكن أحد من إنقاذها، كما أنها لا تجيد السباحة، لذا لم تخرج بسهولة وبعد معاناة تم انتشالها من المياه ولكنها أصيبت بسكتة قلبية ولم يتمكن الأطباء من إنقاذها وفارقت الحياة.

وقالت فلافيا سيلفا صديقة الـ عروس في رسالة وداع مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد الحادثة: “التقيت بك منذ أيام قليلة في السوق وكنت سعيدة جدًا بسبب اقتراب فرحك".

“هذا القدر اليوم الذي يتحقق فيه الحلم هو نفس اليوم الذي يكون فيه الوداع دون أن تعلمي أنه يوم رحيلك، أينما كنتِ أريدك أن تعلمي أن مقابلتك كانت من دواعي سروري”.