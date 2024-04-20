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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة ومنوعات

عانى منه فى آخر أيامه.. حقائق خفية عن مرض صلاح السعدني| تفاصيل

صلاح السعدنى
صلاح السعدنى

 تسببت وفاة الفنان صلاح السعدني فى حالة كبيرة من الحزن بين الجمهور، فقد فارق عالمنا صباح الأمس.

ويمتلك صلاح السعدني وهو من أشهر الفنانين المعاصرين شعبية كبيرة بين الجمهور وقد قدم عددا كبيرا من الأعمال الدرامية الناجحة مثل أرابيسك والباطنية وحلم الجنوبي وليالي الحلمية.

سبب وفاة صلاح السعدني .. تفاصيل غير متوقعة

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وتوفي الفنان صلاح السعدني عن عمر 81 عاما وقد عانى فى أخر سنواته من مرض الزهايمر إلى جانب مشاكل كبار السن الجسدية الشائعة.

و كان سبب وفاة الفنان صلاح السعدني المعاناة هو ضعف كفاءة بعض أجهزة الجسم نتيجة كبر السن ومرحلة الشيخوخة ولكنه عانى فى الفترة الأخيرة من الزهايمر.

وعانى الفنان صلاح السعدني قبل رحيلة من مرض الزهايمر وهو مرتبط بالحالة الذهنية والادراكية.

صلاح السعدنى وابنه
صلاح السعدنى وابنه

معلومات عن الزهايمر

 ووفقا لما جاء فى موقع NIH تشمل الأسباب مجموعة من التغيرات المرتبطة بالعمر في الدماغ، إلى جانب العوامل الوراثية والبيئية ونمط الحياة وقد تختلف أهمية أي من هذه العوامل في زيادة أو تقليل خطر الإصابة بمرض الزهايمر من شخص لآخر.

ويتسبب الزهايمر فى فقدان تدريجي للذاكرة والوظائف الإدراكية مثل التركيز. 

مراحل الزهايمر


مرض الزهايمر الخفيف


ومع تفاقم مرض الزهايمر يعاني الأشخاص من فقدان الذاكرة بشكل أكبر وصعوبات إدراكية أخرى ويمكن أن تشمل المشاكل التجول والضياع، وصعوبة التعامل مع الأموال ودفع الفواتير ، وتكرار الأسئلة، واستغراق وقت أطول لإنجاز المهام اليومية العادية، وتغييرات في الشخصية والسلوك  وغالبا ما يتم تشخيص الناس في هذه المرحلة.

مرض الزهايمر المعتدل


في هذه المرحلة، يحدث تلف في مناطق الدماغ التي تتحكم في اللغة والتفكير والتفكير الواعي والمعالجة الحسية، مثل القدرة على اكتشاف الأصوات والروائح بشكل صحيح. 

يزداد فقدان الذاكرة والارتباك سوءًا، ويبدأ الأشخاص في مواجهة مشاكل في التعرف على العائلة والأصدقاء وقد لا يتمكنون من تعلم أشياء جديدة، أو تنفيذ مهام متعددة الخطوات مثل ارتداء الملابس، أو التعامل مع المواقف الجديدة بالإضافة إلى ذلك، قد يعاني الأشخاص في هذه المرحلة من الهلوسة والأوهام وجنون العظمة وقد يتصرفون بشكل متهور.

مرض الزهايمر الشديد


في النهاية، تنتشر اللويحات والتشابكات في جميع أنحاء الدماغ، وتتقلص أنسجة المخ بشكل ملحوظ ولا يستطيع الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر الحاد التواصل ويعتمدون بشكل كامل على الآخرين لرعايتهم وقرب نهاية الحياة ، قد يكون الشخص في السرير معظم أو كل الوقت حيث يتوقف الجسم عن العمل.

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