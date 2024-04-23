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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بشرى سارة.. تعديل كردون مدينة أسوان وزيادة مساحته لـ 3 أضعاف

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

اجتمع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بلجنة التقسيم الإداري، وتم إقرار تعديل مساحة كردون مدينة أسوان وزيادته من 15 ألف فدان إلى 47 ألف فدان ، ليطابق الحيز العمرانى الجديد.

وحضر الاجتماع الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، واللواء مجدى سالم مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسوان نائب رئيس اللجنة ، بالإضافة إلى المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد. 

 

كما حضر أعضاء اللجنة ممثلة فى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، ومديرى الإسكان والمالية والمساحة والزراعة ، علاوة على مديرى الشئون القانونية والمالية والضرائب. 

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى للمواطنين. 

وأكد “عطية”، على أنه تم التنسيق بين الجهات المعنية لتعديل كردون مدينة أسوان ، وزيادة المساحة لـ 3 أضعاف المساحة الحالية وفقاً للإحداثيات التى تم إعدادها بالتنسيق بين المختصين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان وإدارة التخطيط العمرانى ومديرية المساحة ، والتى قامت برفعها على خرائط مساحية طبقاً للقواعد الفنية والقانونية المتبعة فى هذا الشأن.

ولفت المحافظ إلى أن ذلك جاء إستجابة لمطالب المواطنين بشأن تقنين الوضع العمرانى الخاص بهم ، وتسجيل عقودهم ، ولاسيما بأن هذا التوسع فى الكردون الجديد سيساهم بشكل مباشر فى إتاحة الفرصة لهم لإنهاء إجراءات تسجيل عقود الملكية فى بعض المناطق الهامة التى كانت خارج الكردون القديم. 

وأشار محافظ أسوان إلى أنه يتم بالتوازى التنسيق مع مديرية الأمن للوقوف على مقترحاتهم المتعلقة بالإحتياج لإنشاء مراكز أو أقسام أو نقاط شرطية. 

وأضاف أنه سيعقب ذلك إعتماد الكردون الجديد لمدينة أسوان من المجلس التنفيذى للمحافظة لرفعه إلى مجلس الوزراء لإعتماده بشكل نهائى حتى يتسنى إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تسجيل عقود الملكية للعقارات السكنية وقطع الأراضى بشكل قانونى محكم ، فضلاً عن توطين كافة المشروعات التنموية والخدمية والإستثمارية التى تقع فى نطاق الكردون الجديد .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء أشرف عطية اخبار المحافظات

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