"بقى فخم لدرجة مذهلة".. خالد الجندي يشيد بتطوير مسجد السيدة زينب |فيديو

أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، التابع لوزارة الأوقاف، بفخامة مسجد السيدة زينب بعد الانتهاء من تطويره، قائلاً "طُلب مني إلقاء محاضرة في تجمع شعبي غزير وعظيم في مسجد السيدة زينب بالأمس، وكانت من أسعد لحظات حياتي، اللهم لك الحمد كان هناك أعدادا غفيرة من الناس".

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "عواطف الناس جياشة، المسجد تحول إلى متحف ولوحة، مفروش ولا فندق 5 نجوم وبقى فخم لدرجة مذهلة"، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعطي بيوت الله حقها من التطوير والاحترام والفرش والتنظيم والاحترام والصيانة.

وتابع: "المسجد بقى شكله يفرح ويشجعك تبقى سعيد لما تصلي فيه أو تلقي فيه محاضرة، مفيهوش تراب أو قاذورات أو إهمال أو تسول ولا حد بيلم فلوس ولا صناديق تبرعات، والواد ضامن إنه مش هيجيله تينيا بسبب السجاجيد المبللة العطنة اللي مليئة بالبكتيريا، المسجد فيه نظام صيانة وأمن وخدمة مشفتهوش إلا في الحرم".



