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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

يزداد في الصيف.. اكتشف أعراض فيروس غرب النيل

فيروس غرب النيل
فيروس غرب النيل

يعد فيروس غرب النيل من الأمراض التى يزداد انتشارها خلال فصل الصيف بسبب تزايد البعوض الذي ينقل العدوى وغالبا ما تكن الأعراض متوسطة الخطورة إلا فى حالات قليلة.

يؤثر الشكل الأكثر خطورة لفيروس غرب النيل على كبار السن في الغالب ويحدث عندما يعبر الفيروس حاجز الدم في الدماغ ويمكن أن يسبب:

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ووفقا لما جاء فى موقع “ hopkinsmedicine”  ينتقل فيروس غرب النيل إلى البشر عن طريق لدغة أنثى البعوض المصابة وأحيانا يلدغ البعوض الطيور وتنتقل الاصابة للانسان.

ما هي أعراض فيروس غرب النيل؟
معظم الأشخاص المصابين بفيروس غرب النيل ليس لديهم أعراض و لا يعرفوا أنهم مصابون بالعدوى.

سيصاب حوالي 1 من كل 5 أشخاص يصابون بحمى غرب النيل وهذا مرض يشبه الانفلونزا. هذه هي الأعراض الأكثر شيوعا لحمى غرب النيل:

حمى

صداع

آلام الجسم

طفح جلدي على جذع الجسم

تورم الغدد الليمفاوية

 

صداع

ارتفاع درجة الحرارة

تصلب الرقبة

ضعف الوعي والخمول الشديد وانخفاض التفاعل مع المحفزات الخارجية (الذهول)

الارتباك

غيبوبة

الارتعاش

التشنجات

ضعف العضلات

الشلل من مضاعفات فيروس غرب النيل النادرة 

فيروس غرب النيل البعوض أعراض فيروس غرب النيل آلام الجسم

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