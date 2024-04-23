ضياء رشوان: مصر حذرت من مخاطر اجتياح رفح الفلسطينية

قال ضياء رشوان، الكاتب الصحفي، إنه تم تداول ادعاءات في إحدى الصحف الأمريكية الكبرى، وأخذ عنها عدد من وسائل الإعلام الأخرى، زعمت أن هناك مباحثات دبلوماسية ما بين مصر والجانب الإسرائيلي على الاطلاع على الخطط الإسرائيلية لاجتياح رفح الفلسطينية، وهذا يحمل ضمنا بأن مصر موافقة على الفعل، بل ومشاركة إسرائيل خططها.

أضاف "رشوان"، خلال لقاء على قناة إكسترا نيوز، أن الهيئة العامة للاستعلامات أوضحت في بيان لها أن هذا مناف للموقف المصري الثابت في هذا الموضوع.

لفت إلى أن مصر لم تقف فقط عند التلويح بالتحذير والتنبيه بمدى الخسائر والأضرار التي تتحقق فوريا بهذا الاجتياح لمنطقة بها قرابة نصف سكان غزة، بل حذرت على لسان رئيس الجمهورية من هذا الموضوع على الأقل 3 مرات في مناسبات ولقاءات مع مسؤولين كبار من كل العالم، أبرزها لقاء الرئيس السيسي مع 5 من قيادات الاتحاد الأوروبي لما له من عواقب وخيمة وكارثية على المنطقة.