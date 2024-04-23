صحة غزة: انتشال 27 شهيدا من المقبرة الجماعية بـ مجمع ناصر الطبي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، انتشال 27 شهيداً من المقبرة الجماعية بـ مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الذين تم انتشالهم من المقبرة الجماعية إلى 310.

قالت وزارة الصحة في غزة، في بيان لها، إن الطواقم الطبية تواصل انتشال الشهداء من المقابر الجماعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة.

ويأتي ذلك بعد أن جرى دفن الشهداء فيها بسبب حصار الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات، وتعذر الوصول للمقابر لكثافة القصف الإسرائيلي.

وفي وقت سابق، قال الدفاع المدني في غزة، إن طواقمه اكتشفت مقبرة جماعية جديدة كانت قوات الجيش الإسرائيلي قد أنشأتها داخل المجمع الطبي لدفن عشرات الفلسطينيين الذين تم إعدامهم داخل المستشفى.

وأشار إلى أنه توجد أدلة واضحة على وجود إعدامات ميدانية قام بها الاحتلال بـ مجمع ناصر الطبي.