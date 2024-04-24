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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

تطبيق جديد تعتزم شركة آبل إتاحته لأجهزة الأيباد فما القصة؟

موضع سخرية من المستخدمين
موضع سخرية من المستخدمين ..تطبيق جديد تعتزم شركة آبل إتاحته

لازالت هناك بعض التطبيقات الأساسية الهامة الغائبة عن أجهزة آيباد حتى الوقت الحالي، ويعد من ضمنها واتساب وإنستاجرام 

على الجانب الآخر وفقا لموقع" macrumors " تطبيق جديد تعتزم شركة آبل إتاحته لأجهزة الأيباد وذلك بعد أن أصبح موضع سخرية من المستخدمين منذ وقتٍ طويل  ومن المقرر القيام بإعلان عنه منتصف العام،  والبدء بإطلاقه رسميا في وقتٍ لاحق من العام الجاري.

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 يعد تلك التطبيق التي  تفتقر إليه أجهزة آيباد هو تطبيق الألة الحاسبة الأفتراضي فيها ، على الرغم من أن  التطبيق يعد من التطبيقات الأساسية التي لا غنى عنها في أي جهاز لذا قد يضطر المستخدمون إلى تحميل  تطبيقات خارجية للآلة الحاسبة من متجر آب ستور، مثل تطبيقات PCalc و Calcbot وغيرها.

على الجانب الآخر أشارت  العديد من التقارير الأخيرة بأن شركة آبل ستعمل أيضًا على إعادة تصميم تطبيق الآلة الحاسبة في حواسيب ماك وذلك مع نظام macOS 15، إذ سيصبح بالإمكان تغيير حجم نافذة التطبيق مع شريط جانبي لعرض العمليات الحسابية الأخيرة، وغيرها من العمليات.

ومن المقرر أن تضيف شركة آبل العديد من  المزايا الجديدة إلى تطبيق الملاحظات Notes وذلك لإتاحة إضافة التسجيلات الصوتية مباشرةً من داخل التطبيق، والتكامل على نحو أفضل مع تطبيق الآلة الحاسبة، وتحسين عرض كافة المسائل والمعادلات الرياضية داخله.

 

شركة ابل أجهزة آيباد تطبيقات PCalc الآلة الحاسبة المعادلات الرياضية

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