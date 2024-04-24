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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يفجر مفاجأة صادمة بشأن ثلاثي الأهلي

صدى البلد

فجر الإعلامي أمير هشام مفاجأة صادمة بشأن ثلاثي الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال  أمير هشام عبر بلس 90: عاشور والشناوي وكهربا لم يحصلوا على أي عروض للرحيل.

 

 وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام نظيره مازيمبي الكونغولي سلبيا، بنتيجة 0/0 في المباراة التيأقيمت على ملعب ستاد تي بي مازيمبي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

تأجيل الحسم لمباراة لقاهرة

قدم فريق الأهلي، أداءَ جيداً أمام مازيمبي فى المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت، بملعب تي بي مازيمبي فىالكونغو فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبي، مؤجلا الحسم إلى مباراة العودةالجمعة المقبل فى التاسعة مساءً باستاد القاهرة.

امام عاشور كهربا الشناوي عروض الأهلي

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