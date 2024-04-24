لا معارضة مثل السابق.. أمريكا تتفهم حاجة إسرائيل لاجتياح رفح

أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مصدر أمني، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتفهم الحاجة إلى اجتياح تل أبيب رفح ولا تعارضها كما في السابق.

من جانبها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب ستوسع المناطق الآمنة للمدنيين إذا قامت بعملية رفح.

مصر تجدد رفضها التام لاجتياح رفح

وفي وقت سابق، نفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات نفيا قاطعا ما تم نشره بإحدى الصحف الأمريكية الكبرى، بادعاء أن مصر قد تداولت مع الجانب الإسرائيلي حول خططه للاجتياح المزمع لرفح.

ذكر رشوان وأكد الموقف المصري الثابت والمعلن عدة مرات من القيادة السياسية، بالرفض التام لهذا الاجتياح الذي سيؤدي إلى مذابح وخسائر بشرية فادحة وتدمير واسع، تضاف إلى ما عانى منه الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة خلال 200 يوم من العدوان الإسرائيلي الدموي.

كما أوضح أن تحذيرات مصر المتكررة قد وصلت - من كافة القنوات - للجانب الإسرائيلي، منذ طرحه فكرة تنفيذ عملية عسكرية في رفح، بسبب هذه الخسائر المتوقعة، فضلا عما سيتبعها من تداعيات شديدة السلبية على استقرار المنطقة كلها.