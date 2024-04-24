إلى 30 أبريل.. الضرائب: الجمعة والسبت يوما عمل رسمي حتى 4 مساء

صرحت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تنفيذا لتوجيهات وزير المالية للتيسير على الممولين بمناسبة قُرب انتهاء موسم الإقرارات الضريبية عن عام ٢٠٢٣ للأشخاص الإعتباريين في نهاية أبريل ٢٠٢٤ ، فلقد تقرر استمرار العمل بجميع المراكز الضريبية، والمناطق التنفيذية والمأموريات الجغرافية حتى الساعة الرابعة مساءً.

وذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق ٢٤ أبريل٢٠٢٤ حتى يوم الثلاثاء الموافق ٣٠ أبريل ٢٠٢٤ ، مع اعتبار أيام الجمعة والسبت القادمين أيام عمل رسمية ، وذلك لاستقبال الممولين ؛ لتقديم الدعم الفني لهم ولمساعدتهم في تقديم اقراراتهم الضريبية السنوية عن ضريبة الدخل عن العام المالي المنقضى ٢٠٢٣ .

وطالبت " رشا عبدالعال" كافة الممولين الاستفادة من الدعم الفني المجاني الذي تقدمه المأموريات الضريبية لمساعدتهم في تقديم اقراراتهم الضريبية على نحو صحيح .