عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الضرائب :على أصحاب الكيانات الاعتبارية سرعة استلام أكواد التفعيل لهذا السبب

صدى البلد

طالبت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" الممولين أصحاب الكيانات الإعتبارية ( الشركات )  التابعين للمأموريات المدمجة في كل من منطقة ضرائب القاهرة ثان ،ومنطقة ضرائب القاهرة ثالث ،ومنطقة ضرائب القاهرة رابع ،ومنطقة  ضرائب القليوبية بسرعة إستلام أكواد التفعيل الخاصة بهم ، عن طريق المأموريات الضريبية التابعين لها ، وكذلك ضرورة الربط على منظومة الأعمال الضريبية الجديدة ، وذلك حتى يتسنى لهم تقديم إقرار ضريبة الدخل السنوية عن عام 2023  قبل نهاية المهلة القانونية لتقديم الاقرار للأشخاص الاعتباريين والتى تنتهى فى 30/4/2024 . "

وأشارت أنه للتسجيل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة يجب إنشاء مستخدم جديد على بوابة مصلحة الضرائب الرئيسية، وربط المستخدم ببيانات تسجيل ضريبى .

وفى نفس السياق يمكن لممولى المأموريات المدمجة الاتصال بالخط الساخن  ١٦٣٩٥ أو زيارة مبنى قاعة الخزانة العامة أو المكاتب الأمامية بهذه المأموريات للحصول على المزيد من المعلومات لتفعيل حساباتهم على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة.

ومن الجدير بالذكر أن وحدة الإعلام بالمصلحة تقوم بتنظيم ندوات بعنوان (كيفية التسجيل وتقديم الإقرارت علي منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ) لممولى المأموريات الجديدة المدمجة ، ويتم الإعلان عن هذه الندوات و الرابط الخاص بها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك

الأعمال الضريبية الضرائب الضرائب المصرية الكيانات الاعتبارية الكيان رئيس مصلحة الضرائب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر طن الحديد اليوم.. عز مفاجأة

بتراجع 20 جنيها للدجاج و3 جنيهات للبيض| شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين

شبانة: ما فعله زيزو طبيعي في كرة القدم.. ومستاء من الهجوم على فندق إقامة دريمز

فنانة شهيرة.. معلومات عن خطيبة محمد رجب بعد ظهورهما الأول معا

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيدي العُمال وشم النسيم

بداية التوقيت الصيفي تزامنا مع تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال الجمعة المقبلة

اللعب خارج أرضه.. الكاف يصدم مازيمبي وينصف الأهلي ويحسم الجدل حول ركلة جزاء| تفاصيل

عامر حسين: الأهلي أرسل احتجاجا ضد حارس الاتحاد السكندري.. وسننظر في شكوى إنبي

ترشيحاتنا

زيادة 5 جنيهات| «ميريت» و«مارلبورو» و«LM».. ارتفاع أسعار السجائر للمستهلك اليوم الثلاثاء

لاعب طلائع الجيش على رادار الأهلي في الموسم المقبل .. تفاصيل

مبادرة الزراعة في الكاتدرائية.. والبابا يثمن جهود الوزارة في توفير السلع بأسعار مخفضة

في أول أيام عيد الفصح اليهودي.. 219 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

وزير الأوقاف من الرياض: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته

ريال مدريد يمتلك لاعبين بجودة عالية.. مدرب الميرينجي السابق يعلق على أداء الفريق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استيراد 500 ألف طن| هبوط جديد في أسعار السكر والأرز والزيت.. اعرف التسعيرة

ملكات جمال.. شاهد شريهان تحتفل بعيد ميلاد ابنتها وتشعل السوشيال ميديا

تصل إلى 23 ألف جنيه مصري.. أسعار حفل آمال ماهر بالسعودية

ليلي علوي بفستان جرئ تثير الجدل بمهرجان هوليوود

فيديو

أسما شريف منير تقرر بيع سيارتها.. اعرف السبب

المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ