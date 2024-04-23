الضرائب :على أصحاب الكيانات الاعتبارية سرعة استلام أكواد التفعيل لهذا السبب

طالبت "رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" الممولين أصحاب الكيانات الإعتبارية ( الشركات ) التابعين للمأموريات المدمجة في كل من منطقة ضرائب القاهرة ثان ،ومنطقة ضرائب القاهرة ثالث ،ومنطقة ضرائب القاهرة رابع ،ومنطقة ضرائب القليوبية بسرعة إستلام أكواد التفعيل الخاصة بهم ، عن طريق المأموريات الضريبية التابعين لها ، وكذلك ضرورة الربط على منظومة الأعمال الضريبية الجديدة ، وذلك حتى يتسنى لهم تقديم إقرار ضريبة الدخل السنوية عن عام 2023 قبل نهاية المهلة القانونية لتقديم الاقرار للأشخاص الاعتباريين والتى تنتهى فى 30/4/2024 . "

وأشارت أنه للتسجيل على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة يجب إنشاء مستخدم جديد على بوابة مصلحة الضرائب الرئيسية، وربط المستخدم ببيانات تسجيل ضريبى .

وفى نفس السياق يمكن لممولى المأموريات المدمجة الاتصال بالخط الساخن ١٦٣٩٥ أو زيارة مبنى قاعة الخزانة العامة أو المكاتب الأمامية بهذه المأموريات للحصول على المزيد من المعلومات لتفعيل حساباتهم على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة.



ومن الجدير بالذكر أن وحدة الإعلام بالمصلحة تقوم بتنظيم ندوات بعنوان (كيفية التسجيل وتقديم الإقرارت علي منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ) لممولى المأموريات الجديدة المدمجة ، ويتم الإعلان عن هذه الندوات و الرابط الخاص بها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك