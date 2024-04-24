محافظ جنوب سيناء: أثق بقرب تكامل مصر ودول أفريقيا في مجال الطاقة

قال اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء: إن ثقته كاملة بأن مصر وجميع دول أفريقيا تتطلع لتحقيق أعلى معدلات التكامل والترابط والتنسيق والتعاون خاصة في مجال ترابط وتكامل قطاع الطاقة' بالتعاون مع باقي الشركاء الأفريقيين وبنك التنمية الإفريقي والتعاون من الحضور من رؤساء مرافق الكهرباء الأفارقة وممثلي تجمعات الطاقة الإقليمية الدوليين.للوصول الي تحقيق أنسب السبل لتحقيق تكامل وترابط قطاع الطاقة على مستوى إفريقيا.



جاء ذلك خلال مشاركة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء في المنتدى رفيع المستوى لترابط قطاع الطاقة المنعقد بشرم الشيخ خلال الفترة من 21 الى 25 أبريل 2024، تحت رعاية مجلس الوزراء والذي يتم تنظيمه من خلال جمعية مرافق الطاقة الأفريقية بدعم من بنك التنمية الأفريقي، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر برعاية العديد من الشركات العالمية والمحلية.

وألقى محافظ جنوب سيناء، كلمة رحب فيها بالدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي نيابة عن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ولفت المحافظ خلال كلمته التي القاها ان شرم الشيخ استضافت افضل مؤتمر المناخ "كوب 27" الأطراف الموقعة على اتفاقية التغيرات المناخية للأمم المتحدة بحضور جميع دول العالم ومشاركة أكثر من 70 ألف مشارك على راسهم حوالي 120 من كبار قادة وزعماء العالم من الملوك والرؤساء والأمراء ورؤساء الحكومات ورؤساء الهيئات والمنظمات والمؤسسات الدولية الذين شهدوا بالقدرة الفائقة لمصر في تنظيم المؤتمر واستضافة شرم الشيخ لافضل مؤتمر المناخ عبر تاريخ انعقاده.

وأشار المحافظ ان وصول شرم الشيخ الى ذلك المستوى لم يأت من فراغ ولكن كانت وراءه جهود و امكانات ودعم الدولة المصرية خاصه لتحويل شرم الشيخ لتصبح أفضل مدينة خضراء صديقة للبيئة في افريقيا والشرق الأوسط بشهادة منظمة الامم المتحدة.

وتابع المحافظ ان شرم الشيخ قطعت شوطا كبيرا على طريق التحول الأخضر في كافة مجالات ونواحي وأنشطة الحياة بها منها التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية بشرم الشيخ لتوفير طاقة كهربية نظيفة حيث بلغ عدد محطات الطاقة الشمسية بشرم الشيخ خمس محطات تصل إجمالي القدرة المنتجة من الطاقة الشمسية بعد استكمال المحطة الثانية ""محطة طاقة الى 50 ميجاوات/ ساعة تمثل حوالي 17.5% من اقصى حمل وصلت له المدينه، مما ادى الي تقليل الانبعاثات الكربونية بما يعادل حوالي 120 مليون طن من الغازات الكربونية نتيجة لاستخدام الطاقة النظيفة، كما تم تغطية طريق السلام والعديد من الطرق بأعمدة اناره تحمل تعمل بألواح للطاقة الشمسية تصل الى حوالي 2000 عمود إنارة.

وأضاف أيضا ان شرم الشيخ تم تأهيلها لمشروعات النقل صديقة البيئة لاستقبال السيارات الكهربائية حيث تم تجهيز جميع محطات الوقود بوحدات شحن للسيارات الكهربائية وكذلك تجهيز مواقف السيارات ومواقف الاتوبيسات بالمدينة بتلك الشواحن.



وأشار المحافظ الي ان هذا المنتدى الرفيع المستوى بالغ الأهمية للوصول لتحقيق هدف تكامل وترابط الطاقة من خلال التجمع عالي المستوى من خلال جلساته التي تناقش القضايا الهامة والاستراتيجية المتعلقة بأمن الطاقة وتوفير الكهرباء والتكامل الإقليمي كل ذلك في ظل ما يشهده ما تشهده قارتنا الافريقية، بل والعالم أجمع من تحديات وتهديدات استراتيجية باتت تؤثر بشدة على كافة دول العالم.

يشار الي ان المؤتمر يعقد في الفترة من الي 25 أبريل الجاري، تحت رعاية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

بحضور ممثلي أكثر 25 دولة تقريبا وعدد كبير من وزراء الطاقة بأفريقيا.

وتفقد المحافظ المعرض المقام علي هامش المؤتمر يرافقه المحاسب المحاسب محمد محمود حسين السيسي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس سامي عرفه ابو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء.



مؤتمر الطاقة

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