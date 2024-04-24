محافظ أسوان: التنسيق مع المستثمرين بدولة جورجيا للاستفادة من الجرانيت والرخام الاسواني

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سفير دولة جورجيا بمصر ميخائيل تيجيشفيلى وذلك ضمن اهتمام المحافظة المتواصل باستقبال الوفود الزائرة لها سواء على المستوى الدولى أو المحلى .

وخلال اللقاء الذى حضره الدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للسياحة والآثار والهوية البصرية ، والمهندسة دينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولى أشاد اللواء أشرف عطية بالإيجابية والجدية فى التعامل وتحويل الأفكار والرؤى والمقترحات التى تم تناولها خلال زيارة السفير فى نوفمبر الماضى إلى إجراءات سريعة تم ويتم تنفيذها على أرض الواقع .

واوضح أن من أبرز هذه الإجراءات الجاهزية لتوقيع إتفاقية تآخى بين مدينتى أسوان وسفانيتى، فضلاً عن التنسيق مع الشركات الكبرى والمستثمرين بدولة جورجيا للإستفادة من الجرانيت والرخام الأسوانى، علاوة على قيام شركات السياحة بتنظيم زيارات ورحلات إلى أسوان لزيارة المعالم السياحية والمناطق الأثرية بها.

سفير

وأكد المحافظ، أنه سيتم إرسال خطاب شكر لوزارة الخارجية للجهود المتميزة التى قام بها سفير دولة جورجيا الصديقة لتوطيد العلاقات الاقتصادية والسياحية والاستثمارية بين دولته والدولة المصرية.

وأشار أشرف عطية إلى أننا نعمل بفكر ورؤية متكاملة لإستغلال المزايا النسبية لأسوان ومنها الثروات التعدينية والمحجرية ، بالإضافة إلى مصادر الطاقة المتنوعة .

وأضاف أن ذلك يتكامل مع ما يتم داخل الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزيادة حجم الأنشطة فى مختلف المجالات الإقتصادية والتجارية والإستثمارية وهو ما يخلق بدوره فرص عمل ، وتحقيق حياة كريمة للمواطنين .

جهود

من جانبه قدم سفير جورجيا شكره لمحافظ أسوان على حفاوة الإستقبال ، وإطلاعه على كافة المقومات التى تتفرد بها هذه المحافظة ، وهو الذى دفعه للإهتمام بفتح آفاق للتعاون بزيادة تدفقات السياحة الجورجية مع توقيع إتفاقية التأخى ، علاوة على التنسيق بين إحدى جامعات دولة جورجيا الهامة وجامعة أسوان لتوقيع بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات والطلاب، وليتم الإستفادة من القطاع الطبى لطب الأسنان والتمريض لديهم ، وبالتوازى الإستفادة من قطاع التاريخ والأثار بجامعة أسوان.

وأعرب عن سعادته لزيارة محافظة أسوان وما شاهده من الإنجازات الكبيرة التى يتم تحقيقها خلال الفترة الحالية.

وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ أسوان درع المحافظة لسفير جورجيا تعبيراً وإعتزازاً وتقديراً لعلاقات الصداقة بين البلدين.