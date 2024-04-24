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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان تتابع مشروع إنشاء مبنى مديرية الشباب والرياضة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية لمبنى مديرية الشباب والرياضة بطريق السادات ، والذى تم وضع الإجراءات العاجلة لبدء عملية استكمال هذا المبنى المقام على مساحة 880 م2 ، والمكون من 3 أدوار ، ليرى النور بعد تعثر دام نحو 10 سنوات من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة له حيث من المقرر أن تنتهى الأعمال فى غضون 8 أشهر

ويأتى ذلك استكمالاً لسلسلة الجهود لوضع الحلول للمشروعات المتعثرة ، وإعادة قبلة الحياة لها لما تحققه من عوائد إيجابية على منظومة العمل ومواطنى المحافظة. 
 

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ومن جانبه قدم محافظ أسوان شكره لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى والذى جعل من عاصمة الشباب الإفريقى كما أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى بؤرة الإهتمام من خلال رفع كفاءة الصروح والمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى المحافظة. 

فيما أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد أنه تم توجيه مسئولى شركات مياه الشرب والكهرباء لتحقيق التعاون المطلوب مع الشركة المنفذة لمشروع إنشاء مديرية الشباب والرياضة. 

وكلفت مدير مديرية الشباب والرياضة ناصر سليم بحسن توزيع الغرف الملحقة بمبنى المديرية وتوزيع أماكن الإدارات حسب كثافة العاملين بها ، مع تجهيز أماكن لإنتظار السيارات ، وتنفيذ أعمال اللاندسكيب وزراعة الأشجار ووضع أحواض الزهور بمحيط المبنى ، مع تنفيذ الدهانات والإنارة ليتحول إلى بانوراما جمالية متكاملة ويصبح واجهة مشرفة على الطريق الرئيسى للمدينة السياحية .

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