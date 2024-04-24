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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اعتدى عليها وهي ميتة.. ننشر صورة المتهم بواقعة «جانيت» طفلة مدينة نصر

المتهم بإنهاء حياة
المتهم بإنهاء حياة طفلة مدينة نصر

حصل “صدى البلد” على صورة المتهم بإنهاء طفلة مدينة نصر «جانيت» بعد أن اعتدى عليها وقام بمواقعتها ثم خنقها وتركها جثة هامدة في حديقة عامة بمنطقة الكيلو 4.5 في مدينة نصر شرق القاهرة.

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اعترافات المتهم بقتل طفلة مدينة نصر

وقال المتهم بقتل طفلة مدينة نصر جانيت، خلال التحقيقات معه: “أنا عندى ميول جنـ ـسية، ومن زمان وانا بحب امارس العلاقات مع البنات الصغيرة والميتين كمان، ودي حاجة من زمان وهي عندي ويعاني منها”.

وتابع المتهم بإنهاء حياة طفلة مدينة نصر: “عشان كده لما سمعت صوت جانيت على السلم قولت اخدها و اعمل معاها علاقة، ومكنش فارق معايا سنها ولا أي حاجة لأني زي ما قولت عندي ميول للحاجات دي”.

مقتل طفلة مدينة نصر

تفاصيل مثيرة شهدتها واقعة طفلة مدينة نصر، والتي اختفت في ظروف غامضة لمدة ساعات قليلة، وتم اكتشاف جثمانها في حديقة عامة عارية الملابس بالجزء السفلى، لتكشف أجهزة الأمن في القاهرة اللغز في أقل من 24 ساعة بأن وراء ارتكاب الواقعة عامل دليفرى مطعم كشري شهير في مدينة نصر.

مع دقات الساعة 6 مساءً، خرجت طفلة مدينة نصر - جانيت - حتى تلهو برفقة شقيقتها وأطفال الجيران، داخل العقار الذي تقطن به، وأثناء ذلك قامت شقيقتها بالدخول إلى الحمام، واستغل المتهم ذلك وقام باستدراجها إلى شقته واعتدى عليها، ثم وضعها في حقيبة وخرج بها من العقار محل الواقعة متوجها إلى حديقة عامة.

قصة طفلة مدينة نصر مع عامل الدليفرى

في هذه الأثناء كانت أسرة طفلة مدينة نصر قد بدأت البحث عنها، حيث حاول والدها البحث عنها في كل مكان بالعقار ثم خرج إلى الشارع يسأل المتواجدين، إلا أن محاولاته قد باءت بالفشل حتى قام بالبحث عنها في المناطق المحيطة إلى أن عثر عليها ملقاة في حديقة عامة بمنطقة الكيلو 4.5 بالقرب من المنزل عارية من الجزء السفلى.

قصة طفلة مدينة نصر - جانيت - تضمنت العديد من المفاجآت، حيث تم ضبط المتهم وتبين أنه عامل دليفري بأحد المطاعم الشهيرة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثمان الطفلة المجني عليها، ثم جدد قاضي المعارضات حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

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