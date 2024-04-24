عايرته بالعلاقة الزوجية.. الإعدام شنقا لق.اتل زوجته أسفل كوبري في الجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، بإجماع الآراء بالإعدام شنقا لـ عامل بتهمة قت.ل زوجته.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال أبو طالب، وعضوية المستشارين طارق أبو زيد وبشير عبد الرءوف وأمانة سر محمد الجمل.

تفاصيل مقت.ل سيدة أسفل كوبرى في الجيزة

تعود أحداث الواقعة للعام الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بالعثور على سيدة مقت.ولة أسفل كوبري بمدينة 6 أكتوبر، فانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتم تشكيل فريق بحث من أجهزة مباحث الجيزة أسفرت عن تحديد هوية المجني عليها سيدة في العقد الرابع من عمرها، وأنها متزوجة عرفيا من عامل تبين أنه وراء قت.لها، وتم القبض على المتهم.

واعترف المتهم أمام أجهزة أمن الجيزة بارتكابه الواقعة، وأنه تزوج منها لرعاية أطفاله كونه مطلق، وأشار إلى أنه استدرجها إلى منطقة أسفل كوبري، وانهال عليها طعنا بالسكين بسبب معايرتها له بسبب العلاقة الزوجية.