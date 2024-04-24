نائب محافظ أسوان تتابع الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بمتابعة الأعمال الجارية بمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل الجديد ، والذى يقوم بتنفيذه الجهاز المركزى للتعمير التابع لوزارة الإسكان بطول 9 كم ، ويشمل عمل حوائط سانده بطول 4 كم ، ليصبح الطريق بالكامل عبارة عن حارتين وجزيرة وسطى وومشى بعرض 23 متر .

وشددت نائب المحافظ على أهمية تكثيف الأعمال خلال الفترة الحالية بهدف سرعة الإنتهاء منه وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة له ، على أن يراعى نهو كل قطاع سواء للمستوى الأعلى أو السفلى ، مع تحديد برنامج زمنى بكل قطاع لسرعة تحقيق معدلات الإنجاز بشكل أكبر ، والبدء فى الأعمال التالية من الرصف والتطوير والتجميل ، وحتى يتسنى للمواطنين والزائرين من الأفواج السياحية الإستمتاع بثمار هذا المشروع الحيوى .

مشروعات

وأوضحت نائب المحافظ بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان يتم الإلتزام فى الأعمال الجارية بكورنيش النيل الجديد بنفس النموذج الذى تم وجارى تنفيذه بالكورنيش القديم بطول 4 كم من المقاعد والمظلات والبرجولات الخشبية وأعمدة الإنارة الديكورية وسلات القمامة والتشجير وألوان الدهانات لتتكامل بذلك البانوراما الجمالية وفقاً للهوية البصرية والرؤية الحضارية التى تم ويتم تنفيذها ضمن منظومة التطوير والتجميل الجارية لعاصمة الشباب والثقافة والإقتصاد الإفريقى .