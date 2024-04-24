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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تامر ضيائي يكشف لصدى البلد عن تطورات حالته الصحية

صدى البلد

كشف الفنان تامر ضيائي، تفاصيل حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة صحية أدت إلى إصابته بجلطة مفاجئة، نقل على إثرها لأحد المستشفيات الكبرى، وطالب الفنان متابعيه بالدعاء له بالشفاء العاجل حتى يمر من هذه الوعكة في أقرب وقت ويعود لجمهوره من جديد.


قال تامر ضيائي في تصريحات خاصة لصدي البلد: 
جلطه بالشريان التاجي والحمد لله لحقوها والمفروض اني حاعمل قسطرة النهاردة بليل مع تركيب دعامة".

 

 

وكان أعلن تامر ضيائي تعرضه لأزمة صحية عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، حيث كتب منشورًا جاء فيه: بداية جلطة، دعواتكم.


يذكر  أن تامر ضيائي شارك في العديد من الأعمال الفنية، التي تنوعت ما بين الدراما والسينما والمسرح، فكان أول ظهور تلفزيوني له، مع الفنان محمد صبحي، في مسلسل أنا وهؤلاء، وعرض هذا العمل عام 2003، ودارت أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية.

بينما شارك تامر ضيائي، في  مسلسل عملة نادرة، الذي عُرض في السباق الرمضاني لعام 2023، مع الفنانة نيللي كريم، وجمال سليمان، ومجموعة من نجوم الفن.

وجسد تامر ضيائي، في مسلسل عملة نادرة شخصية رجل يدعى عبد الحق، وتناول العمل حول تنافس عائلين في نجع عبد الجبار على السلطة والثروة، وتتأجج بينهم الصراع بسبب زواج يحدث بين طرفين من العائلتين.

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