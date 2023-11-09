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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يطلب الدعاء.. الفنان تامر ضيائى يتعرض لوعكة صحية شديدة

تامر ضيائي
تامر ضيائي

طالب الفنان تامر ضيائى متابعيه بالدعاء له بعد كشفه عن إصابة بالغة فى عينه.

ونشر الفنان تامر ضيائي صورة لعينه وعلق قائلا: "العين صابتني.. دعواتكم".

وشارك الفنان تامر ضيائى فى مسرحية “نجوم الضهر” التى عرضت على مسرح مدينة سنبل.

مسرحية “نجوم الضهر”  بطولة سميرة عبد العزيز، وندى ماهر، وتامر ضيائى، وحازم القاضى، وإخراج وكتابة محمد صبحى، وأشعار عبد الله حسين. 

وقال الفنان تامر ضيائي، إنه كان يتمنى أن يكون من المشاركين في فيلم "الممر"، مشيرًا إلى أن الفيلم متميز على جميع الأصعدة ومن الأعمال السينمائية العظيمة في الفترة الأخيرة.

وأضاف ضيائي أنه سيركز في الفترة القادمة على السينما، مشيرًا إلى أن الدراما أخذت اهتمامه بشكل كامل في الفترة الماضية التي تعاون فيها مع عدد من النجوم مثل يوسف الشريف وجمال سليمان ومحمد رمضان، مؤكدًا أنه يتمنى العمل مع يوسف الشريف مجددًا.

وأكد أن يوسف الشريف محطة مهمة في حياته وسبب معرفة الجمهور به، موضحًا أنه بدأ معه فى مسلسل “المواطن x”، وبعد ذلك شارك فى مسلسل “رقم مجهول” و"اسم مؤقت" و"الصياد" و"لعبة إبليس" وغيرها الكثير.

 

تامر ضيائى الفنان تامر ضيائى نجوم الضهر الممر

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