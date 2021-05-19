بعد اعتزاله الفن .. أعمال فنية جمعت مجدى صبحى بـ شقيقه محمد صبحى

أعلن الفنان مجدي صبحي، اعتزاله مجال الفن نهائيا بعد مسيرة احترافية دامت لمدة 40 عاما، وذلك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وذكر مجدي صبحي العديد من الأسباب وراء قرار اعتزاله الذي أبلغ به الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قائلا إنه لا يشبه ما يقدم حاليا في الفن.

أعمال جمعت مجدى صبحى ومحمد صبحى

شارك الفنان مجدي صبحي شقيقه الفنان محمد صبحى فى عدد كبير من الأعمال الفنية أبرزها “مسلسلات يوميات ونيس وفارس بلا جواد وأنا وهؤلاء، و رجل غني فقير جدا ، كارمن ، ماما امريكا".

أسباب اعتزال مجدى صبحى الفن

كتب مجدي صبحي رسالة إلى متابعيه يوضح فيها أسباب قراره قائلا: "أصدقائي زملائي بعد تفكير بهدوء وتركيز كثير قررت اعتزال الفن نهائيا بعد احترافي له على مدى 40عاما.. قدمت فيها أعمال محترمة سيتذكرها تاريخ الفن المحترم وكان آخرها مسرحية سيرة حب".

واستطرد مجدي صبحي قائلا: "صدقوني أنا مش شبه اللي بيتقدم من فن حاليا ولا هما شبهي.. ولا أنا شبههم.. أقول هذا وقررت اعتزال الفن لأني لا أنتمي لأي شلة من مخرجين أو منتجين ولا أستطيع أن أقدم تنازلات وأقلل من نفسي وكرامتي وفني ولا أستطيع أن أقدم فن رخيص والحقائق أمامي.

وقال مجدي صبحي في استكمال رسالته: "السينما ماتت..الدراما التليفزيونية في انحدار.. إلا القليل والنادرة منها..المسرح بيطلع آخر نفس وبالعافية.. في النهاية أتقدم بخالص الشكر والعرفان للأساتذة المخرجين والممثلين الكبار..وأساتذتي بالمعهد العالي للفنون المسرحية.. الذين وقفوا بجانبي علي مدار40عاما فن محترمة".

وأوضح قائلا:" لقد أبلغت صديقي ونقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكي بقرار اعتزالي .. ولا رجعة نهائيا.. الفن حاليا أصبح مثل فيروس كورونا وسوف أعيش حياة جديدة ومع ذكريات فني المحترم.. أستودعكم الله..اللهم احسن خاتمتي بالتقرب إليك أكثر".