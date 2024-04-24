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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

يخضع لعملية بالقلب.. تطورات الحالة الصحية للفنان تامر ضيائى

تامر ضيائى
تامر ضيائى

يخضع الفنان تامر ضيائى إلى عملية قسطرة فى القلب وذلك بعد أن تم اذابة الجلطة التى تعرض لها منذ أيام قليلة ونقل على أثرها إلى المستشفى.

ويأتى خضوع تامر ضيائى إلى عملية القسطرة بعد إجراء بعض التحاليل الطبية التى تؤكد سلامته من الجلطة التى تعرض لها وبعدها يجرى العملية.

وقد أعلن الفنان تامر ضيائي، مروره بوعكة صحية أدت إلى إصابته بجلطة مفاجئة، نقل على أثرها لأحد المستشفيات الكبرى، مطالبا متابعيه بالدعاء له بالشفاء العاجل حتى يمر من هذه الوعكة في أقرب وقت ويعود لجمهوره من جديد.

وكتب تامر ضيائي منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أعلن من خلاله تعرضه لجلطة، قائلا: “بداية جلطة دعواتكم”.

وكان شارك الفنان تامر ضيائى فى مسرحية “نجوم الضهر” التى عرضت على مسرح مدينة سنبل.

مسرحية “نجوم الضهر”  بطولة سميرة عبد العزيز، وندى ماهر، وتامر ضيائى، وحازم القاضى، وإخراج وكتابة محمد صبحى، وأشعار عبد الله حسين.

وقال الفنان تامر ضيائي، إنه كان يتمنى أن يكون من المشاركين في فيلم "الممر"، مشيرًا إلى أن الفيلم متميز على جميع الأصعدة ومن الأعمال السينمائية العظيمة في الفترة الأخيرة.

وأضاف ضيائي أنه سيركز في الفترة القادمة على السينما، مشيرًا إلى أن الدراما أخذت اهتمامه بشكل كامل في الفترة الماضية التي تعاون فيها مع عدد من النجوم مثل يوسف الشريف وجمال سليمان ومحمد رمضان، مؤكدًا أنه يتمنى العمل مع يوسف الشريف مجددًا.

وأكد أن يوسف الشريف محطة مهمة في حياته وسبب معرفة الجمهور به، موضحًا أنه بدأ معه فى مسلسل “المواطن x”، وبعد ذلك شارك فى مسلسل “رقم مجهول” و"اسم مؤقت" و"الصياد" و"لعبة إبليس" وغيرها الكثير.

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