«مدبولي» لرئيس «النواب» البحريني: مصر تعمل على مدار الساعة لحل الأزمة الفلسطينية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه رئيس مجلس النواب البحريني، على ثوابت موقف مصر تجاه الأزمة الراهنة في غزة، والتي تتبلور في وقف فوري ودائم لإطلاق النار وزيادة نفاذ المساعدات.

وأشار مصطفى مدبولي إلى أن الدولة المصرية بأجهزتها المختلفة تعمل على مدار الساعة من أجل تكثيف جهود الوساطة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التوصل لحل للأزمة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لوقف تصاعد التوتر في المنطقة جراء الحرب الجارية في قطاع غزة بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي