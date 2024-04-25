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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مش بيصرف عليه ورفض يعالجه.. محامي طليقة مطرب مهرجانات شهير يكشف مفاجأة

وليد أبو بكر، محامي
وليد أبو بكر، محامي ضحى طليقة مسلم مطرب المهرجانات

أكد وليد أبو بكر، محامي ضحى طليقة مسلم مطرب المهرجانات، أنه لا يوجد أي شئ يجبر الأب أن يرى ابنه، لأنها غريزة الأبوة منحها الله داخل كل أب لحب أبنائه.

وقال وليد أبو بكر، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”،  أن الزوجة لو مرحبة بأن يرى الأب أبنائه فلا داعي لأن يقوم الأب برفع قضية رؤية، ولكن قضية الرؤية تكون في حالة إمتناع الأم.

وتابع محامي ضحى طليقة مسلم مطرب المهرجانات، أن ضحى واجهت أعباء حياة صعبة، من أجل الصرف على أبنها، فكان لا بد ان تقوم برفع قضية نفقة على طليقها، حتى يقوم بالصرف  على ابنه بحكم من القضاء، لأن الزوج كان يرفض كافة الحلول الودية للصرف على أبنه ورفض علاجه.

مطرب المهرجانات الاب غريزة الأبوة قضية رؤية نهال طايل

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