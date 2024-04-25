طليقة مطرب مهرجانات: طلب مني أنزل الطفل لما عرف إن أنا حامل

أكدت ضحى طليقة مسلم مطرب المهرجانات، أنه أنا كنت متقبلة طبيعة عمل زوجي قبل أن يقوم بطلاقي، مشيرة إلى ان طليقي كان يتعمد أنه بيضايقني لما كان بيتكلم عن صوره مع معجباته.

وقالت ضحى، خلال لقاء لها لبرنامج "تفاصيل"، عبر فضائية "صدى البلد2"، تقديم الإعلامية "نهال طايل"، أنه عندما انفصلت وأنا حامل، وأخبرت زوجي فوجئت برده لأنه كان يرغب أن أجهض هذا الطفل، ولكنه رفضت ذلك.

وتابعت طليقة مسلم مطرب المهرجانات، أن طليقي لم يتحمل تكاليف زفافي، أو الشركة الخاصة بي، وأنا من قمت بشرائها، دون علم أهلي، لأنه كنت أحبه.