محافظ الوادي الجديد: توزيع لحوم 54 أضحية على الأسر الأولى بالرعاية

أكدت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، انتهاء أعمال ذبح وتوزيع لحوم 54 أضحية مجانًا خلال عيد الأضحى المبارك، بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي وجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي، وذلك في إطار جهود دعم ورعاية الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا والفئات المستحقة على مستوى المحافظة.

وأعربت المحافظ عن خالص تقديرها لكافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية التي ساهمت في توفير الأضاحي وتنفيذ أعمال التوزيع خلال عيد الأضحى المبارك، مثمنةً جهودها الفاعلة كشريك رئيسي في دعم منظومة العمل الأهلي بالمحافظة، وما تقدمه من إسهامات ملموسة تعزز من وصول الدعم إلى مستحقيه وتسهم في إدخال البهجة على الأسر الأولى بالرعاية.

من جانبه، أوضح محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، أن إجمالي الأضاحي التي تم توفيرها هذا العام بلغ 54 أضحية، منها 22 أضحية مقدمة بالمجان من مؤسسات (الأورمان - صناع الخير - جمعية الدكتور مصطفى محمود - نور على نور) بالإضافة إلى 32 أضحية تم توفيرها بالمساهمة بين مؤسسة مصر الخير والجمعيات الأهلية الشريكة بنطاق المحافظة، حيث جرت أعمال الذبح بالمجازر الحكومية والتوزيع وفق قواعد بيانات المستحقين المعتمدة بإدارات التضامن الاجتماعي، مع مراعاة التوزبع الجغرافي العادل على مستوى المراكز.