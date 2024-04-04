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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| ميكا طليقة مسلم تفجر مفاجأة.. تفاصيل حرق وجه محمد ممدوح بـ الشاي

أخبار الفن
أخبار الفن

ميكا طليقة مسلم تفجر مفاجأة.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: تفاصيل حرق وجه محمد ممدوح بـ الشاي، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار. 

 

محمد ممدوح: كنت بقدم شاى ووشي اتحرق| فيديو

حل الفنان محمد ممدوح ضيفا على بودكاست BigTime، مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة وكشف العديد من الأسرار عن حياته.

وحكى محمد ممدوح عند بداياته في العمل وقال:" كنت اقدم الشاي والقهوة في مقهى  وتعرضت لحريق شديد في وجهي.

 

محمد ممدوح: 17 يوما بشرب مياه فقط.. وتوقفت عن التدخين

حل الفنان محمد ممدوح ضيفا على بودكاست BigTime، مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة وكشف العديد من الأسرار عن حياته.

وحكى محمد ممدوح عند طريقته لانقاص وزنه وقال:" بعدت عن الأكل واكتفيت بشرب الماء فقط لمدة 17 يوم كان جسمي يخرج سموم وتوقفت عن التدخين.

 

رامي جمال وبوسي وشذى فى عزاء والد الملحن محمد يحيى بمسجد الشرطة

أقيم ليلة أمس الأربعاء 3 أبريل، عزاء والد الملحن محمد يحيى، في مسجد الشرطة بالتجمع الأول، بحضور نجوم الغناء والملحنين والشعراء وصناع الأغنية.

وحرص على مواساة الملحن محمد يحيى، في عزاء والده كلا من: (هاني رمزي، محمد حماقي، بوسي، رامي جمال، أيمن بهجت قمر، شذى، ساندي، مدين، نصر محروس، عزيز الشافعي) وآخرين.

 

نفاد تذاكر حفل عيد الفطر لـ تامر عاشور في جدة

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان تامر عاشور، المرتقب في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 14 أبريل المقبل، عن نفاد تذاكر الحفل بعد أيام من طرحها للجمهور.

 

حمادة هلال: مسلسل المداح بعيد عن البدع واستعنا بالقرآن والسنة

كشف الفنان حمادة هلال، خلال تصريحات إذاعية، كواليس مسلسل المداح 4، المعروض عبر قناة mbc مصر الفضائية، ضمن السباق الدرامي الرمضاني.

 

خونتني وأنا مهتمة بيك.. ميكا طليقة مطرب المهرجانات مسلم ترد عليه

نشرت ميكا، طليقة مطرب المهرجانات مسلم، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، لترد من خلاله على تصريحاته الأخيرة بشأنها.

 

معايا سكرينات والناس كانت بتقولك حرام.. طليقة مطرب المهرجانات مسلم تفجر مفاجأة

خرجت طليقة مطرب المهرجانات مسلم -مي البغدادي الشهيرة بـ ميكا- عن صمتها، بمقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، لترد على تصريحات طليقها الأخيرة عنها.

 

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أخبار الفن| ميكا طليقة مسلم تفجر مفاجأة.. تفاصيل حرق وجه محمد ممدوح بـ الشاي

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