أخبار الفن| ميكا طليقة مسلم تفجر مفاجأة.. تفاصيل حرق وجه محمد ممدوح بـ الشاي

ميكا طليقة مسلم تفجر مفاجأة.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: تفاصيل حرق وجه محمد ممدوح بـ الشاي، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار.

حل الفنان محمد ممدوح ضيفا على بودكاست BigTime، مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة وكشف العديد من الأسرار عن حياته.

وحكى محمد ممدوح عند بداياته في العمل وقال:" كنت اقدم الشاي والقهوة في مقهى وتعرضت لحريق شديد في وجهي.

حل الفنان محمد ممدوح ضيفا على بودكاست BigTime، مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة وكشف العديد من الأسرار عن حياته.

وحكى محمد ممدوح عند طريقته لانقاص وزنه وقال:" بعدت عن الأكل واكتفيت بشرب الماء فقط لمدة 17 يوم كان جسمي يخرج سموم وتوقفت عن التدخين.

أقيم ليلة أمس الأربعاء 3 أبريل، عزاء والد الملحن محمد يحيى، في مسجد الشرطة بالتجمع الأول، بحضور نجوم الغناء والملحنين والشعراء وصناع الأغنية.

وحرص على مواساة الملحن محمد يحيى، في عزاء والده كلا من: (هاني رمزي، محمد حماقي، بوسي، رامي جمال، أيمن بهجت قمر، شذى، ساندي، مدين، نصر محروس، عزيز الشافعي) وآخرين.

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان تامر عاشور، المرتقب في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، يوم 14 أبريل المقبل، عن نفاد تذاكر الحفل بعد أيام من طرحها للجمهور.

كشف الفنان حمادة هلال، خلال تصريحات إذاعية، كواليس مسلسل المداح 4، المعروض عبر قناة mbc مصر الفضائية، ضمن السباق الدرامي الرمضاني.

نشرت ميكا، طليقة مطرب المهرجانات مسلم، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، لترد من خلاله على تصريحاته الأخيرة بشأنها.

خرجت طليقة مطرب المهرجانات مسلم -مي البغدادي الشهيرة بـ ميكا- عن صمتها، بمقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، لترد على تصريحات طليقها الأخيرة عنها.