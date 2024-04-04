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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حمادة هلال: مسلسل المداح بعيد عن البدع ومستعدين بالقرآن والسنة

حمادة هلال
حمادة هلال

كشف الفنان حمادة هلال، خلال تصريحات إذاعية، كواليس مسلسل المداح 4، المعروض عبر قناة mbc مصر الفضائية، ضمن السباق الدرامي الرمضاني. 

وقال حمادة هلال، في تصريحاته، إنهم في كواليس مسلسل المداح يستعينوا بـ القرآن والسنة وأدعية الرسول، وأن المسلسل بعيد عن البدع، مشددا على دور الرقابة على المصنفات الفنية في مراجعة مشاهد المسلسل. 

 

مسلسل المداح 4 الحلقة 25 لـ حمادة هلال

شهدت مسلسل "المداح 4 - أسطورة العودة" الحلقة 25 عديد من التطورات المثيرة، حيث ظهر جن جديد لصابر المداح (حمادة هلال) يدعى "النمرود" (أحمد خالد صالح) وهو من قبيلة "مليكة" (سهر الصايغ).

يواجه صابر المداح تحديات صعبة في مواجهة زعيم الجن "سميح الجلاد" (فتحي عبدالوهاب) الذي يسعى لقتل "زين" (محمد عز) على يد زوجته "منال" (دنيا عبدالعزيز)، كما يحاول إخافة "حسن" (خالد سرحان) بقتل والدته.

يظهر في الحلقة الفنان أشرف زكي بدور "الدكتور صبحي" الذي يساعد صابر في فك شفرة اللوحة الجدارية المميتة التي خرج منها "النمرود".

ومع ظهور "النمرود" أصبحت هناك بوابة جديدة مفتوحة أمام صابر المداح، بالإضافة إلى بوابة "مليكة" (سهر الصايغ)، ويعد صابر المداح هو المختار للقضاء على الجن وأبوابه السبعة.

مسلسل "المداح - أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، إنتاج "سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان"، إخراج أحمد سمير فرج، ويعرض الساعة 8 مساء على قناة mbc مصر.

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