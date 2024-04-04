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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رامي جمال وبوسي وشذى فى عزاء والد الملحن محمد يحيى بمسجد الشرطة

عزاء والد الملحن
عزاء والد الملحن محمد يحيى

أقيم ليلة أمس الأربعاء 3 أبريل، عزاء والد الملحن محمد يحيى، في مسجد الشرطة بالتجمع الأول، بحضور نجوم الغناء والملحنين والشعراء وصناع الأغنية. 

وحرص على مواساة الملحن محمد يحيى، في عزاء والده كلا من: (هاني رمزي، محمد حماقي، بوسي، رامي جمال، أيمن بهجت قمر، شذى، ساندي، مدين، نصر محروس، عزيز الشافعي) وآخرين. 

عزاء والد محمد يحيى

اقيم أمي عزاء والد الملحن محمد يحيى بمسجد الشرطة بالتجمع بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم هاني رمزي، نصر محروس، عزيز الشافعي وغيرهم.

وأعلن الملحن محمد يحيى وفاة والده منذ قليل، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، البقاء لله والدي المهندس يحيى عيد عبد المجيد في ذمة الله، ربنا يرحمك ويغفرلك أسالكم الدعاء.

 

أعمال محمد يحيى 

ويتعاون الملحن محمد يحيي لأول مرة في تلحين أغنية لبنانية مع النجمة إليسا بعد نجاحهم في عدد من الأغاني باللهجة المصرية، حيث انتهت من تسجيل أغنية تتر المسلسل اللبناني "ع أمل" بطولة النجمة اللبنانية ماغي بو غصن والمقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، والأغنية من كلمات مازن ضاهر وتوزيع عمر صباغ .

وقال الملحن محمد يحيي في تصريحات صحفية أنه سعيد بالتعاون لأول مرة مع إليسا في لحن أغنية لبنانية ويتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، مشيرا أنه دائما يوجد كيميا بينهم ويقدم معها أحلى ألحانه وتحمل الأغنية عدد من المفاجآت.

وتعاون الملحن محمد يحيى مع إليسا في عدد من الأغانى الناجحة، والتي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور منها العقد وهنغني كمان وكمان وإلى كل اللى بيحبونى ومكتوبة ليك وأسعد واحدة وغيرها .

وكانت آخر أغانى محمد يحيى مع اليسا أغنية "العقد" من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، في وتوزيع جلال حمداوي، وتقول كلماتها : بالعقد ده.. عقدتني.. والسلسلة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. اسمك مكتوب عليه.. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه.. خد اللي ليك ونفضها.. وعد اللي بيقول كلمة يطلع قدها.. مش بأنت جايب لي إيه.. وأي واحدة اسألها ده أكيد ردها.

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