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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

معايا سكرينات والناس كانت بتقولك حرام.. طليقة مطرب المهرجانات مسلم تفجر مفاجأة

مسلم وطليقته ميكا
مسلم وطليقته ميكا

خرجت طليقة مطرب المهرجانات مسلم -مي البغدادي الشهيرة بـ ميكا- عن صمتها، بمقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، لترد على تصريحات طليقها الأخيرة عنها. 

وكذبت ميكا في مقطع الفيديو، تصريحات طليقها مسلم وقالت إنها لديها محادثات وسكرينات بينهما وهو يتودد لها ويقول لها إنه يحبها ويحاول الرجوع لها وإعادتها لـ عصمته، ولكنها تحفظت على إظهار تلك المحادثات. 

وقالت ميكا إنها عانت في فترة زواجها، وأنها في كل مرة كانت تغضب منه كانت شقيقة طليقها مسلم وأمه يقفان بصفها لعلمهم بخطأه، وعلقت: «لدرجة إن اختك ومامتك جولي بورسعيد عشان يرجعوني والناس كانت بتقولك حرام اللي بتعمله ده». 

ميكا طليقة مسلم ترد 

نشرت ميكا، طليقة مطربة المهرجانات مسلم، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، لترد من خلاله على تصريحاته الأخيرة بشأنها. 

وقالت مي البغدادي “ميكا” إنها كانت مهتمة بـ مسلم أثناء زواجهما، ولم تكن منشغلة عنه كما ادعى وأنها افتتحت مشروعها الخاص بعد وقوع الطلاق بأسبوع، وكانت صديقتها تشرف على التجهيزات بدلا منها. 

واستعانت ميكا بمقطع فيديو سابق لـ مسلم وهو يعتذر لها لأنها تحملت شئ يصعب على أي سيدة أن تتحمله، مشيرة إلى أنها تعرضت للخيانة ولم تصرح بذلك وقتها. 

 

تصريحات مسلم 

كشف مطرب المهرجانات مسلم، كواليس طلاقه لميكا البغدادي، أم طفله الوحيد، والأزمة الشهيرة بينهما وخلافاتهم على السوشيال ميديا.

واستكمل مسلم في لقائه مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج "أسرار" المذاع على شاشة "النهار" : مؤخرا قصصي الشخصية بقت مغطية على فني، ولكن أنا زي أي حد طبيعي بنزل ستوريهات، ولما طلعت اعلنت انفصالي عن طليقتي عملت كده عشان الناس متفكرش اننا لسه مع بعض، ودلوقت طليقتي بقت مشهورة لما اطلقنا واتشهرت بسببي، قعدنا مع بعض سنه ونص.

وتابع مسلم: انا مش الرجالة اللي بيتشهروا يشوفوا زوجة تانية، الحمدلله احنا مرتاحين ماديًا من زمان، وانا لما طلقت. عملت كده عشان مافيش تواصل ما بينا ولا فهم وكانت صاحبتي واكتشفنا ان دماغنا مش شبه بعض ولذلك انفصلنا بكل احترام، ابني حته من قلبي وبشوفه كتير.

وأضاف: “أنا بحب الخير لكل اللي حواليا وافتخر بيهم قدام الناس، وانا مغرتش من نجاح طليقتي ولما اتشهرت مأثرش عليا، وانا متجوزتهاش عن حب، لكن هي اكيد كانت بتحبني، لكني بحبها بعشرة مش عن حب اوي، اللي مسرعني عن الجواز والارتباط اني مبحبش امشي غلط عشان كده اتجوزت بدري، لاني راجل شرقي وصعيدي من طهطا في سوهاج، واتعلمت الرجولة والشهامة والأصول ومقصرتش مع أي حد ، واتعلمت ان البيت أهم من الفن ولا المجال باقي”. 

 

فسخ خطوبة مسلم

وقبل عدة أيام، أعلن مطرب المهرجانات مسلم، عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، فسخ خطبته من يارا تامر، بعد نحو 18 يوما من الاحتفال بالخطبة. 

وكتب مسلم عبر ستوري إنستجرام: «خلصت يا جماعة»، وقام بحذف صور خطوبته من يارا عبر إنستجرام.

وقال مسلم: «الخطوبة خلصت خلاص.. وهي طلعت غير المتوقع»، مشيرا إلى أن سبب فسخ خطبته هي عدم التفاهم، وتم الانفصال بكل احترام. 

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