مطرب المهرجانات مسلم: اسمي لوحده تريند ومش محتاج أغيظ حد بخطوبتي

كشف مطرب المهرجانات مسلم، تفاصيل عودته لخطيبته السابقة يارا، والتي انفصل عنها بعد أيام قليلة من إعلان الخطوبة.

وأعلن مسلم حصريا لبرنامج "أسرار" ، الذي تقدمه الإعلامية أمير بدر على شاشة "النهار"، أنه عاد مرة أخرى لخطيبته السابقة والتي وقفت بجانبه كثيرا.



واضاف مسلم: خطبت بعد طلاقي بـ 7 شهور، لأني حبيت من قلبي مش بعقلي واختيار قلبي، والمرة اللي فاتت كانت اختيار الناس وأني اقعد في البيت واتجوز وممشيش غلط، وكلنا بنغلط وكلنا خطائين، واللي خطبتها من برا المجال ومحترمة من عيلة، واتظلمت معايا، وكانت بتستحمل، والناس افتكرت انها اخدتني من طليقتي وابني.



واستكمل مسلم: انا معملتش حاجة غلط وعملت خطوبة زي أي بني آدم ومجرحتش حد طليقته بالخطوبة اللي عملتها، وراعيت مشاعرها وعمري ما هجرحها لأنها ام ابني، وكنا مطلقين ومش قايلين لحد، ولما بدأنا نشوف حياتنا قولنا نعلن عشان الناس تعرف، الناس قالت خطوة سريعة، ولكن حسيت مع خطيبتي بحاجات محستهاش مع اللي قبلها، حبيت أن ثقتي في نفسي زادت وقبل كده مكنتش عايش حياة.



وأضاف مسلم ، أنه عاد مرة أخرى لخطيبته بعد إعلانه فسخ الخطوبة: ده تسرع مني وأنا اللي نزلت اننا فركشنا وفي ناس قالت بغيظ طليقتي ولا محتاجة أعمل تريند عشان اتشهر، بندم اني عرفت للناس تفاصيل حياتي الشخصية بس اتعلمت، وأنا بني ادم عايز احب واعمل اسرة وحياة،.

وقال مسلم: احنا رجعنا لبعض لاننا مستحملناش نبعد عن بعض ومرضيناش نقول إننا رجعنا، عشان الناس متفكرش نعمل لقطة ولا تريند، ومش حابب حد يحطها في الحتة دي لأنها أنضف من كده، وناوي اننا نعقل ونكبر ومنتسرعش في اي حاجة بعد كده، أنا اللي اتقمصت شوية وموقف حصل ولكنها مسابتنيش ومسابتنيش زعلانة في عز منا غلطان ، احترمتها.