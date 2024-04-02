كنت بفتح الجامع للمصلين.. مسلم: صوتي بقى كويس بسبب تجويد القرآن

فاجأ مطرب المهرجانات مسلم، الإعلامية أميرة بدر على الهواء مباشرة، بتأديته للأذان خلال حلقته معها في برنامج "أسرار".

وكشف مطرب المهرجانات مسلم ، خلال برنامج "أسرار" أنه كان يؤم بالمصلين في مسجد بجانب منزله، قائلًا: عرفت إن صوتي حلو من وأنا عندي ٨ سنين وابتديت أذن وأكون مسؤول عن الجامع اللي جمب بيتي وأفتحه للناس، وكنت بغني لحد قبل ما اتدين وكده، ولكن صوتي بقى كويس بسبب تجويد القرآن لأنه بيحسن الصوت.

ربنا يهديني وأرجع تاني

وأضاف مسلم: انا اتبهدلت اوي عشان أرجع أغني وكان حلمي اوصل بموهبتي لهدف أقول اني هوصل وهعمل ده، بغض النظر عن تقديمي للقرآن، ومبقتنعش بكلام الشيوخ إن الغناء حرام والدين بتاعنا ده دين الأخلاق وربنا هيحاسب كل واحد على نواياه، ممكن أصلي ولكن في حاجات بتفوتني ومش زي الأول وبتمنى ربنا يهديني وأرجع تاني، وشغلي السبب في كده وده غصب عني وكفاية مسحول في حوار الجواز والخطوبة.