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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منذ 7 أكتوبر.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان في قطاع غزة إلى 34305 شهداء

صدى البلد

أفادت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، في التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم ال 202 على قطاع غزة، بإرتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 34.305 شهيد و 77293 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.


كما قالت الصحة في غزة الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 43 شهيد و 64 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة الفلسطينية لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

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