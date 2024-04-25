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رئيس التحرير
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أخبار البلد

كيف يستفيد الطالب من المنصات التعليمية الرسمية قبل الامتحانات؟|خبير تربوي يرد

تامر شوقي
تامر شوقي

وجه الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، نصائح وإرشادات هامة لطلاب الثانوية العامة وصفوف النقل للاستفادة من المنصات التعليمية “الرسمية” في المراجعة الاستعداد للامتحانات.

وأكد “شوقي”، في تصريحات له عبر جروب حوار مجتمعي تربوي، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتيح العديد من المنصات التعليمية “الرسمية” مثل منصة التعليم الإلكتروني، ومنصة البث المباشر،  وقنوات مدرستنا ١، ٢، ٣ وتطبيق مدرستنا بلس وغيرها ، مشيراً إلى أن المنصات تمثل بديلا جيدا للدروس الخصوصية كما أنها مجانية. 

ونصح الخبير التربوي، طلاب الثانوية العامة وصفوف النقل، بالاستفادة من المنصات التعليمية في المراجعة والاستعداد للامتحانات من خلال : 

  • التركيز على مكونات المنصة التى تتضمن مراجعات وملخصات.
  • عدم الاستماع إلى مراجعة نفس الدرس من أكثر من مدرس في منصة مختلفة أو حتى داخل المنصة الواحدة تجنبا لهدر الوقت، والتشتيت، يل يكتفى بالمراجعة من معلم او مصدر واحد متميز
  • التركيز على حل الأسئلة والنماذج والامتحانات (وهي خطوة تأتي بعد المراجعة ) مع الوضع في الاعتبار أثناء حل تلك الأسئلة  والاختبارات والنماذج الاعتبارات الاتية :
    -  يمكن الاستعانة بأكثر من منصة في حل ما تتضمنه من أسئلة وامتحانات
    -  اهتمام الطالب عند حل أى سؤال بمعرفة(لماذا ) وليس (ما) الإجابة الصحيحة حتى يكون الحل قائما على الفهم 
    وليس الحفظ

    -  معرفة الطالب الإجابات الصحيحة على كل سؤال 
    - عند شك الطالب  في الإجابة علي سؤال معين، أو عدم فهمه لها  لا بد ان يلجأ إلى معلمه ،  للتأكد من الإجابة، وفهمها منه 
    - عدم تركيز الطالب فقط على حل اسئلة كل وحدة فقط بل يجب أن يحرص على حل امتحانات كل مادة لأنها تحمل افكار أكثر تركيبا ومماثلة لاسئلة الامتحانات
    -  احتفاظ الطالب دائما بمفكرة سواء ورقية او إلكترونية يدون فيها الاسئلة الصعبة واجاباتها

- لا بد ان يرجع الطالب إلى استذكار الدروس التى اخفق في الإجابة عليها في المنصة

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كيف يستفيد الطالب من المنصات التعليمية الرسمية قبل الامتحانات؟|خبير تربوي يرد

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