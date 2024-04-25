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رئيس التحرير
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أخبار البلد

تدريب المزارعين بأسوان على التقنيات الحديثة ووسائل التكيف مع التغيرات المناخية

صدى البلد

نظم المعمل المركزي للمناخ الزراعي بالتعاون مع مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (SAIL)، اليوم الخميس، تدريبا على التقنيات الزراعية الحديثة ووسائل التكيف في التغيرات المناخية، للعاملين والمستفيدين من خدمات المشروع بمحافظة أسوان.
 

وفي هذا السياق قال الدكتور محمد عبد ربه مدير المعمل المركزي للمناخ الزراعي، إن  المعمل المركزي للمناخ بالتعاون مع باحثين من معهد بحوث المحاصيل الحقلية  حيث قاموا   بشرح التغيرات المناخية و تأثيراتها كما قاموا بطرح العديد من الافكار العلمية التطبيقية التي قام المعمل بتنفيذها مثل حماية اشجار الفاكهة مستديمة الخضرة باستخدام التغطية بشبك التظليل بصورة كلية او جزئية و شرح الجوانب الفنية .

كما تم شرح الزراعة على مصاطب مرتفعة لتقليل تأثيرات التغيرات المناخية ارتفاع منسوب سطح البحر على النباتات المنزرعة و هو ما قام به المعمل بموقع البوصيلي للزراعات المحمية، حيث تم شرح استخدام الميكنة الزراعية من اجل تطبيق الادارة المزرعية المتكاملة والتي تساعد على تقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية .

كما قام الباحثين من معهد المحاصيل الحقلية والبساتين بشرح الاصناف الجديدة و الخريطة المحصولية و الصنفية من اجل الزراعة في الوقت الملائم للحاصلات الزراعية و استخدام الاصناف النباتية المناسبة لكل منطقة مناخية و لقد ناقش الحاضرين تلك النقاط و المعوقات التي تواجهم و كيفية التغلب عليها وبالتعاون مع ادارة المشروع، كما طالب المزارعين بمزيد من تلك الدورات التدريبية للتعرف على التقنيات الحديثة بصورة مستمرة.

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