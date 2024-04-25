عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رد فعل مثير من مروة الأزلي بعد فسخ خطبتها

مروة الازلى
مروة الازلى

فسخت الفنانة مروة الأزلى خطبتها من المخرج وائل فرج، قبل الاحتفال بزفافهما بأيام الذى كان مقرر الشهر المقبل، ويأتي ذلك فترة خطوبة استمرت عام ونصف.

وفى أول رد فعل لمروة الأزلى نشرت صورة لها وهى تستجم تحت أشعة الشمس عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "دباغة الجلود".


خاضت مروة الأزلى الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل "جرى الوحوش" بطولة كل من نضال الشافعى، محمود عبد المغنى، محمود حجازى، الهام وجدى، فادية عبد الغنى، صلاح عبدالله ، مروة الأزلى… وغيرهم.

كما شاركت مروة الأزلى مؤخراً كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل حدوتة منسية الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضي، وجسدت خلال أحداث العمل تجسد دور الفنانة (سوسن بدر) في مرحلة الشباب، وظهرت خلال مشاهد الفلاش باك، لتكون المرة الثانية التي تجسد فيها مروة الازلى دور سوسن بدر في مرحلة الشباب بعدما قامت بذلك في مسلسل "60 دقيقة" عام 2021.

مسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى، محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، ندى فقيه وتأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيى الدين.

 

images (1)
images (1)
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٤_١٧١٩١٦
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٤_١٧١٩١٦

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تطبيق التوقيت الصيفي في مصر غدا.. مواعيد فتح وغلق المحال والمقاهي

قرار ناري من الأهلي ضد الحريف.. لماذا أجلت أمريكا رحيل مسمار الوسط عن القلعة الحمراء؟

راجع الأهلي ؟ رمضان صبحي يجيب عن السؤال الصعب في مسيرته الكروية

فرج عامر يفجر مفاجأة سارة بشأن تريزيجيه

حكم النوم عاريا للرجل والمرأة وهل يجلب الجن؟ اعرف آراء الفقهاء وكيفية الوقاية

غطاء سحابي على هذه المناطق.. بيان عاجل من الأرصاد لاتخاذ التدابير اللازمة

8 ملايين دولار .. مفاجأة مدوية حول رحيل إمام عاشور عن الأهلي

زفة في الجو.. عروسان يستأجران طائرة من مصر للطيران للاحتفال بزفافهما وسط المعازيم|فيديو

ترشيحاتنا

متى تنتهي الموجة الحارة؟.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا

قيادي بفتح: عدد شهداء العدوان على غزة يتراوح بين 50 إلى 60 ألفا

غيابات وأزمة في حراسة المرمي|ماذا يحدث للأهلي قبل لقاء مازيمبي؟ رقم قياسي جديد

مؤسس "مقاطعة السمك في بورسعيد": 70% من المحلات بالمحافظة أغلقت

محمد الباز: لا أقبل بتوجيه الشتائم للصحفيين أثناء جنازات المشاهير

مصطفى بكري: التعديل الوزاري ليس مطلوبا على مستوى الأشخاص فقط


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج هادئ.. منى زكي تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور

بفستان صيفي.. ابنة أصالة تستعرض جمالها

فوق الركبة .. هيفاء وهبي تتألق بإطلالة لافتة

قرار ناري من الأهلي ضد الحريف.. لماذا أجلت أمريكا رحيل مسمار الوسط عن القلعة الحمراء؟

فيديو

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ