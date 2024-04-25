رد فعل مثير من مروة الأزلي بعد فسخ خطبتها

فسخت الفنانة مروة الأزلى خطبتها من المخرج وائل فرج، قبل الاحتفال بزفافهما بأيام الذى كان مقرر الشهر المقبل، ويأتي ذلك فترة خطوبة استمرت عام ونصف.

وفى أول رد فعل لمروة الأزلى نشرت صورة لها وهى تستجم تحت أشعة الشمس عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "دباغة الجلود".



خاضت مروة الأزلى الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل "جرى الوحوش" بطولة كل من نضال الشافعى، محمود عبد المغنى، محمود حجازى، الهام وجدى، فادية عبد الغنى، صلاح عبدالله ، مروة الأزلى… وغيرهم.

كما شاركت مروة الأزلى مؤخراً كضيفة شرف خلال أحداث مسلسل حدوتة منسية الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضي، وجسدت خلال أحداث العمل تجسد دور الفنانة (سوسن بدر) في مرحلة الشباب، وظهرت خلال مشاهد الفلاش باك، لتكون المرة الثانية التي تجسد فيها مروة الازلى دور سوسن بدر في مرحلة الشباب بعدما قامت بذلك في مسلسل "60 دقيقة" عام 2021.

مسلسل "حدوتة منسية" بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى، محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، ندى فقيه وتأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيى الدين.