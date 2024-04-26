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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تصدى للإرهاب.. حاتم عبد الفتاح: الجيش المصري أفشل محاولات تدمير الوطن

العقيد حاتم عبد الفتاح،
العقيد حاتم عبد الفتاح، خبير مكافحة الإرهاب الدولي

تحدث العقيد حاتم عبد الفتاح، خبير مكافحة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، عن سيناء وتحريرها وما شهدته من اهتمام واضح السنوات الماضية من تتنمية ومشروعات جعلتها متميزة.

وأضاف خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن محاولات تفكيك الدولة المصرية كان بداية من يناير 2011، والدول الاستعمارية بدأت في تنفيذ مخططها في مصر.

ولفت إلى أن الجيش المصري نجح في إفشال كل المحاولات التي كانت تخطط لها بعض الدول لتدمير واستعمار مصر.

ولفت إلى أن الدولة تعرضت إلى 306 عملية إرهابية في 2013، ومصر عملت على التصدي لكافة أنواع الإرهاب.


وشدد على أن العقلية العسكرية المصرية مختلفة تماما عن غيرها في باقي الدول، ولدينا نظرة استباقية.

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